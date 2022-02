Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar de scheidsrechter: "Als er normale beslissingen genomen waren dan was het wellicht niet zo spannend geweest"

AA Gent won met het kleinste verschil op het veld van KAS Eupen na een wereldgoal van Laurent Depoitre. Hein Vanhaezebrouck bekritiseerde na de wedstrijdleiding na de harde verdict om rood te trekken voor Matiss Samoise.

"Als er normale beslissingen genomen waren en we met 11 tegen 11 hadden kunnen blijven spelen, dan was het wellicht niet zo spannend geweest", citeerde Sporza Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. Maar zelfs met 10 hebben we een aantal grote kansen laten liggen. Dat is jammer, maar niemand doet dat met opzet. Toen we met elf stonden, hebben we 1 kans weggegeven, in het begin van de tweede helft. De Rode Zee ging toen plots open voor Prevljak, Roef hield ons daar recht met een geweldige redding. Daarna vielen we snel met 10 man. We hebben eerst nog wat kansen weggegeven, maar daarna herschikt en nog weinig weggegeven.

Dankzij de overwinning blijft AA Gent in de running voor de Champions Play-Off. "De drie punten waren vandaag het belangrijkste voor ons", vertelde een opgeluchte Vanhaezebrouck. "Ik hoop dat ik Samoise straks niet moet missen. Het zou helemaal gek zijn als ze hem ook nog schorsen. Hij blokte de bal perfect af, maar daarna moet je je voet ook neerzetten. Daarbij stond hij op de voet van de tegenstander. Volgens mij is dat geen rode kaart."