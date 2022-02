Stefan Krämer geeft de moed niet op na de nederlaag tegen AA Gent: "Er is geen tijd om lang teleurgesteld te blijven, we moeten vechten"

KAS Eupen kreeg in de tweede helft een aantal mogelijkheden om gelijk te maken tegen AA Gent, maar de bal wou er niet in. Als hij er wel inging dan werd het doelpunt afgekeurd. Het zijn zware tijden voor Eupen maar Stefan Krämer blijft strijdlustig.

"We hadden onze beste kansen meteen na de rust, toen we nog met 11 tegen 11 stonden. Daarna hadden we controle over de wedstrijd, maar de laatste pass kwam niet aan", citeerde Sporza Stefan Krämer. "Daarom konden we te weinig kansen afdwingen. Het doelpunt van Prevljak uit de vrije trap werd ook terecht afgekeurd.

Het is al twee maanden geleden dat Eupen nog kon winnen in de Jupiler Pro League. Gelukkig voor hen doeet Seraing het niet veel beter. Al moeten er dringend punten worden gepakt in de Oostkantons. "Het is voor ons ook een kwestie van zelfvertrouwen na zoveel wedstrijden zonder zege. De jongens hebben het geprobeerd, maar die laatste pass is echt ons probleem", verklaarde Krämer. "We moeten blijven werken. Er is geen tijd om lang teleurgesteld te blijven, we moeten vechten. Maar we zullen de punten pakken om het behoud te verzekeren."