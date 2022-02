Serge Gumienny kon prestatie van Lawrence Visser niet bepaald appreciëren

Lawrence Visser leidde afgelopen weekend het duel tussen KAS Eupen en AA Gent. Serge Gumienny liep niet warm van die prestatie.

Vooral over de afgekeurde goal van KAS Eupen omdat er in de muur geduwd werd begrijpt Gumienny helemaal niet. “Waarom floot hij niet meteen en kletste hij die duwende spelers geel op hun snuit? Dan kon de vrijschop nadien genomen worden en had die geweldige knal gewoon geteld. Nu moest hij achteraf het doelpunt nog afkeuren”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Ook over de rode kaart voor AA Gent is Gumienny duidelijk. “Samoise verdiende ook geen rood. Hij plaatste zijn voet op de voet van Alloh. Als dat met de nodige snelheid en brute kracht was gebeurd, had hij hem onder de douche mogen jassen, maar dat was niet zo. Voor dit soort fouten hoort geen rood meer gegeven te worden.”

Voor Gumienny mag er dringend ingegrepen worden. “Het Referee Department zal Visser waarschijnlijk wel verdedigen, om nadien fier te kunnen verkondigen dat 96% van de genomen beslissingen correct was. Jongens, jongens, dat is gewoon lachwekkend! Op die manier maakt de arbitrage zich belachelijk, gewoon omdat de toplui hun eigen postje ten koste van alles willen verdedigen.”

“Ik vind dat de clubs en de Pro League zich niet rechtstreeks tot de arbiters moeten richten en de druk op hen laten toenemen. Want geloof me, ik heb destijds ook doodsbedreigingen gekregen, leuk is anders. De Pro League moet dus de dik betaalde bonzen viseren in plaats van stemming te maken rond de refs zelf.”