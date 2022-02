Rits verdubbelt seizoenstotaal en leidt Club Brugge naar broodnodige zege tegen Charleroi

Club Brugge heeft Charleroi over de knie gelegd dankzij twee goals van een goed infiltrerende Mats Rits. Daarmee verdubbelde de controlerende middenvelder zijn seizoenstotaal. Al zal het toch nog even wennen worden aan die nieuwe speelstijl. Nu goed: de concurrentie staat op acht punten...

We gaan even twee supportersgroepen tegen ons in het harnas jagen. Maar weet u waar dit Club Brugge ons soms doet aan denken? Aan het Anderlecht van de eerste maanden onder Vincent Kompany. Weliswaar met veel meer kwaliteit, maar Alfred Schreuder is blijkbaar ook de man die per se bal in de ploeg wil houden en van achteruit wil opbouwen. We hebben Vanaken in heel zijn carrière nog nooit zoveel ballen achteruit zien geven. In de eerste helft welteverstaan.

Te traag bij momenten

Alle tempo verdwijnt zo uit de ploeg. En vaart en snelheid is net wat spelers als Lang, Vanaken en De Ketelaere nodig hebben om een ploeg uit verband te spelen. Als de opbouw te traag is, wordt het sowieso al moeilijk om openingen te vinden. Zeker tegen Charleroi, dat van verdedigen een kunst gemaakt heeft onder Edward Still. De Carolo's hielden al tien keer de nul dit seizoen.

© photonews

U moet het maar eens herbekijken. Bij balverlies werden Zorgane en Heymans ineens verdedigende middenvelders op dezelfde lijn met Ilaimaharitra. Begin er maar eens aan met daar achter nog eens vijf verdedigers. Wetende dat de Zebra's op de counter ook dodelijk kunnen zijn. Als ze Charleroi in hun organisatie lieten komen, was er geen doorkomen aan. Als ze snel verticaal speelden, was het elke keer gevaarlijk. 't Is echt de vraag of Schreuder dit voetbal wil aanhouden of toch de kwaliteiten van zijn beste spelers optimaal gaat benuten.

Afgemaakt op de counter

De eerste de beste keer dat Club ruimte kreeg om uit te breken, was het ook prijs. Odoi - manusje-van-alles op de zes vandaag - stak het veld over en kreeg de bal met een gelukje bij Rits, die perfect afwerkte. Club had trouwens al op voorsprong moeten staan, maar Sobol vertikte het om de fantastische assist van De Ketelaere af te werken.

© photonews

Telkens als ze snel verticaal speelden, zag je dat Club kansen kreeg. Club ontsnapte wel na een domme pass van Mata, maar in de nasleep scoorde Rits zijn tweede van de avond na een goeie actie van Olsen. Match gespeeld, maar 't zal toch nog even wennen zijn aan die nieuwe stijl waarin Club niet 90 minuten voluit verticaal speelt.

Die tweede helft was trouwens wel veel beter. En dan zag je Vanaken en De Ketelaere Charleroi uit verband rukken als vanouds. Dat moet Schreuder ook wel gezien hebben. We herhalen: balbezit om het balbezit leidt tot niets. Iedereen ziet dit Club liever met risico in zijn spel voetballen. Daar liggen ook hun kwaliteiten, zoals zondag weer bewezen.