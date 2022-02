Deens dynamiet blijft voorlopig uit, maar Olsen wel al goed voor eerste assist bij Club Brugge

De 22-jarige Andreas Skov Olsen lijkt stilaan zijn draai te vinden bij Club Brugge. De rechterflankaanvaller was vandaag goed voor een assist, maar toonde wel een gebrek aan efficiëntie tegen de Carolo's.

"Ik was de eerste helft niet tevreden over de rechterkant", zei Alfred Schreuder na de match. Dat was een duidelijke wenk richting Skov Olsen. De Deense international leek na zijn overgang van Bologna wat moeite te hebben met zich aan te passen aan de Belgische competitie, maar blikt tevreden terug op de wedstrijd.

"Het was belangrijk om veerkracht te tonen na het verlies van vorige week en de supporters de drie punten te geven. We hebben beiden taken volbracht dus de avond is geslaagd”, aldus de winger.

Olsen zelf besefte dat hij er zelf minstens één in het mandje had moeten leggen. “De keeper was vandaag erg sterk en ik had wat ongeluk bij het lobje dat ik probeerde. Hopelijk volgende keer (glimlacht)."

Olsen kan zich alvast warm maken voor de wedstrijd tegen KAS Eupen komende zondag. De Panda’s slikten dit seizoen al 46 tegendoelpunten op 27 wedstrijden.