Rits over situatie Vormer en met lof voor ploegmaat: "Dat herinnerde ik me niet van hem"

Alfred Schreuder verraste ons toch door Denis Odoi de voorkeur te geven op Ruud Vormer als verdedigende middenvelder. Achteraf had hij wel gelijk, maar voor de kapitein van blauw-zwart is het weer terug naar af.

Vormer werd twee keer gewisseld en bleef tegen Charleroi heel de match op de bank. Mats Rits, goeie vriend van Vormer, kon de situatie wel wat duiden. "Tuurlijk, Ruud is iemand die heel veel betekend heeft voor de club en nog veel zal betekenen. Hij is de kapitein en dat zal ook zo blijven. Waarom hij niet speelde moet je aan de trainer vragen."

"Ruud heeft de groep heel veel gesteund, ondanks dat hij waarschijnlijk wel ontgoocheld zal zijn. Elke voetballer wil altijd spelen, maar hij is op en naast het veld onze kapitein. In die fase met Clement is dat ook wat opgeklopt. Hij ging toen ook niet naast de groep staan."

Rits kreeg dus Odoi als sidekick en die deed dat allesbehalve slecht. "Odoi is een heel goeie speler die heel polyvalent is. Ook met heel veel ervaring en je ziet dat hij die agressie heeft. Zo herinnerde ik me hem niet vanuit België, dat hij zo agressief was. Maar je ziet toch wel dat hij in Engeland heeft gezeten."