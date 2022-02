Rits met zijn eerste dubbelslag voor Club: "We moeten dominant spelen en sneller vooruit gaan, beide moet mogelijk zijn"

Club Brugge heeft Charleroi uiteindelijk nog vrij makkelijk opzij gezet. Dat zag er zo niet naar uit na de eerste helft, maar twee doelpunten van Mats Rits volstonden. Al is de 28-jarige middenvelder ook niet blind voor wat er nog beter moet.

Club had kansen genoeg, maar gaf zelf ook redelijk wat weg. "We hadden heel de wedstrijd onder controle en na de 2-0 hadden we er nog één of twee moeten maken. Op het einde krijgen zij nog twee grote kansen en krijg je voor hetzelfde geld nog een doelpunt tegen. Wij moeten die match sneller dood maken. Gelukkig redt Simon daar goed."

Voor Rits was het de eerste keer dat hij twee doelpunten maakte voor Club Brugge. "Eigenlijk herinner ik me alleen dat ik dat nog deed tegen Waasland-Beveren bij mijn debuut en tegen Standard. Dat ik er meer gemaakt heb voor Club dan voor Mechelen en in minder matchen? Echt waar? Dat wist ik niet. Bedankt om me erover in te lichten", lachte de middenvelder.

Op die positie komt mijn grootste kwaliteit meer tot uiting

Onder Schreuder mag Rits weer op zijn favoriete positie spelen: op acht. "Daar heb ik ook mijn meeste wedstrjiden gespeeld. Het is leuk dat ik kan infiltreren, dat is toch één van mijn grootste kwaliteiten. Dat zag je ook bij mijn twee doelpunten. Op die positie komt dat meer tot uiting. Mijn mooiste? Pak die eerste, want die bal botste nog en ik pak hem met mijn linkse."

Het leverde een deugddoende zege op, want er was de laatste weken toch wel wat kritiek op het trage spel. "Wij zijn een ploeg die dominant wil voetballen vanuit het balbezit. Maar bij momenten moet het inderdaad sneller naar voor gaan. Zo zijn de doelpunten ook gevallen. We hebben veel balbezit gehad, maar beide moet kunnen", besloot Rits.