Charleroi bleef met wrang gevoel achter in Jan Breydel: "Gevoel dat er meer in zat"

Daan Heymans kon deze keer niet scoren, maar speelde wel een goeie match tegen Club Brugge. De aanvaller bleef achteraf met het gevoel zitten dat er meer in zat.

Heel Charleroi eigenlijk, want ook Badji en Van Cleemput kwamen een soortgelijk verhaal vertellen. "Club zat misschien in een dipje, maar het is en blijft een topploeg. Ik had wel het gevoel dat er iets meer inzat. We hebben een paar leuke mogelijkheden gehad, maar die speelden we niet goed uit", aldus Heymans.

Klopt, Charleroi had het Club een pak moeilijker kunnen maken als ze hun kansen hadden afgewerkt. Leuke vaststelling voor Heymans: Edward Still is fan van hem. Dat konden we intussen ook intern al horen. "Ik integreer me goed, maar conditioneel ben ik nog niet honderd procent. Ik voel de gevolgen van die coronabesmetting toch nog een beetje."

Bij Charleroi wil hij het voetbalplezier terugvinden. "Ik weet dat ik hier snel terugsta. De Serie A is wel financieel leuk, maar ik wil in mijn carrière vooral spelen. Volgend seizoen wil ik hier echt titularis worden."