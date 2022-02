Vormer 90 minuten op de bank, maar Schreuder heel tevreden over zijn reactie: "Prachtig om te zien"

Ruud Vormer, de kapitein van Club Brugge, zat tijdens de wedstrijd tegen Charleroi 90 minuten op de bank. Coach Alfred Schreuder gaf de voorkeur aan Dennis Odoi op de positie van verdedigende middenvelder. Odoi maakte overigens een goede indruk op de 6-positie.

Volgens Schreuder nam de Nederlander zijn rol als aanvoerder goed op, vooral in de kleedkamer. “Ruud was erg gedreven om de andere jongens op te peppen, hij is deel van het team ook al heeft hij vandaag niet gespeeld. Het is prachtig om te zien dat mijn team samen iets wil bereiken. Club Brugge heeft niet elf titularissen, maar een heleboel basisspelers. Maar we kunnen er maar elf opstellen. Dat betekent dus keuzes maken.”

Clinton Mata begreep de teleurstelling van zijn kapitein: “Het is logisch dat je als voetballer voortdurend wil spelen. Ruud is een echt competitiebeest dus is het een normale reactie.”

Vormer werd de laatste twee wedstrijden telkens gewisseld tijdens de rust. Het is dus afwachten of Schreuder de volgende wedstrijd wél oog voor hem heeft. Club Brugge moet komende zondag op bezoek bij KAS Eupen.