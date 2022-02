Ilias Sebaoui werkt zich stilaan op tot publiekslieveling bij Beerschot: "Ik heb echt het gevoel dat ze achter mij staan"

Ilias Sebaoui liet weer zien hoe belangrijk hij is en nog kan worden voor Beerschot. De supporters beginnen hem al te vergelijken met voormalige publiekslieveling Hernan Losada. Hij houdt zelf de voetjes op de grond.

"Het is een hele goede 'vibe' in de kleedkamer. Iedereen is enorm blij met de drie punten en dit geeft echt wel een boost naar volgende week toe", zei Saboui met een grote lach op zijn gezicht na de wedstrijd. "Het was vandaag niet echt goed, zeker het begin van de wedstrijd niet door al die coronagevallen. We zijn er als team doorgekomen en alles gegeven tot de laatste minuut."

Ilias Sebaoui is goed op weg om publiekslieveling te worden bij Beerschot. "Ik krijg veel steun van de fans. Zeker na mijn invalbeurt tegen Zulte Waregem. Ik heb echt het gevoel dat ze achter mij staan. Dat geeft een 'boost' om de wedstrijd goed te beginnen. "

De supporters begonnen op een zeker moment "Eviva Sebaoui" te zingen. Verwijsend naar de voormalige publiekslieving Hernan Losada. "Hahaha, in de voetstappen van Losada. Maar ik denk dat dit nog iets te vroeg is. Daar wil ik wel naar toe werken natuurlijk.