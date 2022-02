Volgens Kristof D'haene ligt nonchalance aan de basis van de nederlaag: "Ik denk dat we allemaal eens in de spiegel moeten kijken"

Na de eerste 20 minuten leek KV Kortrijk een gemakkelijke avond te zullen hebben. Niets bleek minder waar want Beerschot knokte zich terug in de partij. Volgens Kristof D'Haene moet iedereen eens deftig in de spiegel kijken.

"De eerste 20 minuten speelden we echt goed voetbal. We komen op 0-1 en zitten op rozen, maar dan gaan we nonchalant voetballen en denken we dat we al gewonnen hebben" vertelde D'haene na de verlieswedstrijd tegen Beerschot. "Dat werkt niet, want je ziet dat Beerschot nooit opgeeft. Ik denk dat we allemaal eens in de spiegel moeten kijken, want we speelden alsof we Real Madrid waren.

Zo goed beginnen en toch het uit handen geven dat mag niet gebeuren. Zo denkt D'Haene er zelf ook over. "We moeten hier zeker lessen uit trekken. De laatste weken hadden we het geluk niet altijd aan onze kant, maar vandaag is dat geen verklaring voor hoe we hier 60 à 70 minuten gevoetbald hebben. Dat trok op niets meer. Volgende week is er de derby, dan gaan we er echt moeten staan."