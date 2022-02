Karim Belhocine was teleurgesteld na de nederlaag tegen Beerschot: "Het is spijtig dat we de tweede helft niet meer hetzelfde konden brengen"

Karim Belhocine zag KV Kortrijk sterk beginnen aan de partij en verdiende het openingsdoelpunt. Alleen knokte Beerschot zich terug in wedstrijd en KV Kortrijk kon geen vuist meer maken.

"We zijn heel goed begonnen aan de wedstrijd en we verdiende het openingsdoelpunt", opende Karim Belhocine de persconferentie. "We hadden de kans op onze voorsprong te vergroten, maar laten dat liggen. Dan komt ineens de gelijkmaker. Na die 0-1 hadden we gewoon meer moeten doorduwen en constanter zijn in onze prestatie.

"Dan krijgen we vlak voor rust nog een tweede doelpunt tegen. Je zag dat ze groeide na de gelijkmaker en ze speelden met meer vertrouwen", vertelde Belhocine. "Ze waren op dat moment sterker in de duels en je zag dat het een ploeg was die strijdt om te overleven.

KV Kortrijk kon geen vuist meer maken in de tweede helft en het was zelfs Beerschot dat veel beter uit de kleedkamer kwam. "Het is spijtig dat we de tweede helft niet meer hetzelfde konden brengen als de eerste 15 à 20 minuten van het begin van de wedstrijd.