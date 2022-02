Boze Vandendriessche, op zichzelf en op de ploeg: "Bij 0-1 moet je doordrukken, maar wij lieten ons wegdrukken"

KV Kortrijk dacht de negatieve spiraal tegen Beerschot even vlug om te draaien, maar kwam zwaar bedrogen uit. Kévin Vandendriessche was achteraf hard voor zichzelf en voor zijn ploeg.

"Na de 0-1 dachten we dat het al binnen was", schudde hij het hoofd. "Maar daarna waren we precies bang. Waarom? Geen idee! We speelden geen voetbal meer. 3 op 21 is gewoon onacceptabel. Frustrerend dat we nog niet konden winnen in 2022."

Voor Vandendriessche was de match wel een terugkeer na een lange afwezigheid. “Ik ben niet tevreden over mijn prestatie, want we hebben niet gewonnen”, aldus de middenvelder. “Ik speelde zelf geen goede wedstrijd, maar als ik een prima partij had gespeeld, ging ik nog niet blij zijn. Ik wil winnen. Dat is het enige dat telt in het voetbal.”

Dat Kortrijk veel nieuwe jongens moet inpassen, is voor hem geen excuus. "Er zijn ook nog veel spelers einde contract, wat ook meespeelt. Maar we moeten meer creëren. We maken de verkeerde keuzes. Bij 0-1 moet je doordrukken, maar wij lieten ons wegdrukken."