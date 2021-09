Voorbeschouwing Racing Genk - Seraing in de Jupiler Pro League

Zowel Racing Genk als Seraing verloren afgelopen week van Antwerp. Tijd dus voor beide ploegen om er alles aan te doen om nu wel de drie punten te pakken. Tijd om vooruit te blikken op Racing Genk - Seraing.

Racing Genk

Racing Genk is goed aan het seizoen begonnen met 14 op 24 en speelde afgelopen woensdag op Antwerp zijn beste 20 minuten van het seizoen. Al botste het op een super efficiënt Antwerp dat uiteindelijk met 4-2 won. Nu donderdag moet Racing Genk aan de bak in de Europa League maar John van den Brom heeft aangegeven dat hij niet teveel gaat roteren. Zo zal doelpuntenmachine Paul Onuachu wel zeker zijn van zijn plek in de spits.

Wie er alvast niet bij is bij Racing Genk is Theo Bongonda en Simen Jüklerod. Beide spelers zijn geblesseerd en zullen de wedstrijd meemaken vanuit de tribunes.

Seraing

De promovendus pakt zijn punten in de Jupiler Pro League. Zo staan ze momenteel in de lage middenmoot te blinken met 9 punten uit 8 wedstrijden. Al hijgen alle ploegen onderaan het klassement in elkaars nek zodoende dat winst- of verlies veel verschil kan maken.

Voor doelpunten rekent Seraing op Georges Mikautadze die al getoond heeft dat hij maar een halve kans nodig heeft om een doelpunt te maken. De kans is groot dat Seraing met dezelfde 11 gaat beginnen als tegen Antwerp al liet Jordi Condom weten tijdens de persconferentie dat er een grote verrassing te wachten stond. Benieuwd welk wit konijn hij uit zijn hoed tovert.

