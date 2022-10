LIVE: Antwerp op 1-0 tegen een tienkoppig STVV

Royal Antwerp FC beging vorige speeldag een misstap op bezoek bij KV Kortrijk, mede door een sterke partij van Lamkel Zé (ex-Antwerp). The Great Old heeft een sterk parcours van 27/30 afgelegd en wil tegen STVV verder uitlopen op KRC Genk en Club Brugge.

Antwerpcoach Mark Van Bommel beseft dat in eigen stadion spelen een groot voordeel is dankzij de aanhang: "We spelen thuis dus zullen de fans ons weer zo goed mogelijk steunen, dat is een stimulans. STVV heeft wel sinds januari geen uitwedstrijd meer verloren dus dat zorgt voor een uitdaging."

Bij The Reds ontbreekt Miyoshi, toch een serieuze aderlating voor Antwerp. De Japanner scheurde tegen KVK zijn voorste kruisband en zal een lange tijd moeten revalideren. Ook Balikwisha, Haroun, Engels en Frey zijn nog steeds geblesseerd.

Bij STVV is op Delorge na iedereen fit voor de wedstrijd tegen de competitieleider. De Kanaries staan op een gedeelde tiende plaats samen met RSC Anderlecht.