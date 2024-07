Voor KRC Genk en Standard begint de Jupiler Pro League op zondag. Beide teams kijken elkaar om 13u30 in de ogen in de Cegeka Arena, met heel wat nieuwe gezichten aan de aftrap.

Zowel KRC Genk als Standard waren al best actief op de transfermarkt. Verwacht wordt dus ook dat we bij beide ploegen wat nieuwe gezichten zullen zien.

Bij KRC Genk zal Mike Penders in doel staan terwijl Ibrahima Sory Bangoura ook zijn basisdebuut mag verwachten. Aanwinsten Jarne Steuckers en Matte Smets komen normaal gezien ook in de basis.

Van de spelers die wel al bij de club zijn, zijn Mark McKenzie, Carlos Cuesta en Bryan Heynen niet klaar om te spelen. Heynen is nog steeds geblesseerd terwijl de andere twee van de Copa America terugkeerden.

Bij Standard is het moeilijker om de basisspelers te voorspellen. Nieuwkomer David Bates zou kunnen starten, zijn werkvergunning is in orde. Hij kwam zopas over van KV Mechelen.

Arnaud Bodart zal niet meer in doel staan. Het is de bedoeling dat hij deze zomer vertrekt. Epolo komt normaal gezien tussen de palen, maar die kon in de voorbereiding wel echt nog niet overtuigen.