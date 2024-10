LIVE: Al-Sahafi zet Beerschot op voorsprong tegen Anderlecht!

De tweede interlandbreak van het seizoen is achter de rug en dus trekt de competitie zich opnieuw op gang. Op vrijdagavond trappen Beerschot en Anderlecht de elfde speeldag op gang.

Paars-wit tegen paars-wit dus op het Kiel. Al is het ene paars het andere niet want bij Beerschot staan de cijfers eerder in het rood. Na 10 speeldagen pakten Kuyt en zijn troepen amper 2 punten. Puntengewin is dringend nodig. Waar Beerschot zich aan kan optrekken is dat het vorige punt gepakt werd op de vorige speeldag. Kunnen ze die lijn doortrekken tegen Anderlecht?

"Brengen we dezelfde intensiteit als tegen Westerlo, geloof ik in een goed resultaat", vertelde Beerschot-speler Tom Reyners voorafgaand aan het duel. "De steun van onze supporters zal ons een boost geven en dat moeten we meenemen in de wedstrijd."

Hubert met nieuwe titel en nieuwe defensie

Bij de bezoekers zit David Hubert al even op de bank als trainer na het ontslag van Brian Riemer maar Hubert werd pas onlangs officieel aangesteld als T1 door het bestuur. "Ik voel alleszins niet plots meer druk", vertelde Hubert op de persconferentie voor het treffen met Beerschot. "Het enige dat veranderd is, is mijn titel".

Al zal het wel puzzelen worden voor Hubert in zijn opstelling. Achterin is Simic namelijk geschorst en Futures-speler Lapage zit niet in de selectie. Veel andere keuzes dan een centraal duo Zanka-Dendoncker zit er dus niet in bij Anderlecht.

Geschiedenisboeken

Als we naar het verleden kijken, zal het een lastige opdracht worden voor Beerschot. Het vorige duel op het Kiel dateert van 2021 en toen won Anderlecht met maar liefst 0-7 van Beerschot. De laatste keer dat Beerschot kon winnen van Anderlecht was in 2020, verder is het al van voor 2008 geleden. Komt er vanavond verandering in? Volg het live via Voetbalkrant!