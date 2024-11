Na de mea culpa bij Hasi en de progressie bij Beerschot: biedt rivalenstrijd ook spektakel Achter de Kazerne?

De JPL vat deze zondag aan met een rivalenstrijd Achter de Kazerne: KV Mechelen en Beerschot kijken elkaar in de ogen. Een beladen affiche die zich dit seizoen weer afspeelt op het hoogste niveau.

Dat is één van de gevolgen die de titel die Beerschot vorig seizoen behaalde met zich meebrengt. Heel veel plezier hebben de Mannekes wel nog niet beleefd aan hun promotie, maar er is wel duidelijk sprake van progressie. Beerschot heeft in zijn drie laatste thuismatchen niet verloren, terwijl de tegenstanders Anderlecht, Gent en Club Brugge heetten.

Dat is zeker niet enkel toeval. Nu is de uitdaging om ook buitenshuis eens te kunnen verrassen. KV Mechelen blijft als de nummer 6 uit de stand de favoriet, al mag er niet zomaar vanuit gegaan worden dat de posities in de rangschikking ook de huidige waardeverhoudingen zijn. De thuissupporters kunnen wel blij gemaakt worden als de KV-spelers kunnen aantonen dat dit wél het geval is.

Even onenigheid tussen Hasi en Belghali

Er zit de laatste weken wat meer wisselvalligheid in het spel van Malinwa. Dat neemt niet weg dat het offensief veel gevaar kan creëren als het zijn beste niveau haalt. Besnik Hasi heeft ook een mea culpa gedaan, nadat hij een paar weken geleden nog kritisch was voor Rafik Belghali, nadat die - zijn geschiedenis met een zware blessure indachtig - niet wilde spelen op het kunstgras van STVV.

De plooien zijn weer gladgestreken en alle neuzen staan opnieuw in dezelfde richting. Dat is ook nodig als KV Mechelen zijn plekje in de top zes wil behouden. Aangezien in Sint-Truiden een nederlaag werd geleden, willen ze bij KV natuurlijk aan een nieuwe reeks beginnen. Uitgerekend in de affiche die gevoelig ligt sinds de promotiestrijd tussen beide teams in 1B in het seizoen 2018-2019.

Geen Van den Eynden bij KV Mechelen

Van den Eynden ontbreekt achteraan bij KVM, Van Cleemput neemt wellicht zijn plek in. Antonio en Konaté liggen ook nog in de lappenmand. Beerschot-trainer Kuyt beschikt over zijn volledige kern. Volg KV Mechelen - Beerschot om 13u30 LIVE bij VOETBALKRANT.COM!