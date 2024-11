Opnieuw een ontmoeting met KV Mechelen, de angstgegner. Dat is stilaan wat ze moeten denken bij de nummer 15 in de stand, KV Kortrijk. Elke nieuwe confrontatie is ook wel een nieuwe kans om die slechte reeks in de onderlinge duels te doorbreken.

Er valt wel moeilijk naast te kijken: KV Mechelen heeft acht van de laatste negen officiële duels tegen KV Kortrijk gewonnen. Of het nu om een competitietreffen of een bekermatch ging, of het nu thuis of uit was. Meermaals ging dat ook gepaard met een verschil van drie doelpunten. De vorige zeven keer waren de Mechelaars telkens aan het feest.

De trend is zelfs dat het steeds duidelijker wordt, met een 3-0 in het voordeel van de Maneblussers bij de laatste drie afspraken. Ga er dan maar aan staan bij het begin van een nieuw voetbalweekend als KVK zijnde, wetende dat je recent een 4-0 om de oren gekregen hebt van Anderlecht en Westerlo. Er is ook wel nieuws waar de thuisploeg zich aan kan optrekken.

Kortrijk beter in eigen huis

In eigen huis komt Kortrijk de laatste tijd veel weerbaarder voor de dag. Zo werd er gestunt tegen Genk, moest Beerschot het onderspit delven en ging Antwerp slechts nipt met de punten aan de haal. Als Freyr Alexandersson ergens zijn vel kan redden, is het in het Guldensporenstadion. De man die KVK vorig seizoen behoedde voor de degradatie, krijgt nu steeds meer kritiek van de supporters.

Bij Mechelen genieten ze van de driepunter waarmee aangeknoopt kon worden tegen Beerschot en de plek in de top 5. Het blijft wel een gegeven dat het spel al een maand een stuk wisselvalliger is, maar dan nog blijft Malinwa een ploeg waarbij het gevaar uit verschillende hoeken kan komen. Daar rekent het op om opnieuw het verschil te maken: bij een zege klimt KVM voorlopig over Anderlecht en beent het Antwerp bij.

KV Mechelen-spits Lauberbach opnieuw inzetbaar

Een zieke Dewaele herstelt ook nog van zijn blessure aan de adductoren. Mampassi is out voor de rest van het jaar. Voor Pirard komt het hervatten van de training nog te vroeg. Langs Mechelse zijde kan Lauberbach gerecupereerd worden, maar ontbreken Antonio, Van den Eynden, Konaté en Van Cleemput. Volg KV Kortrijk - KV Mechelen vrijdagavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!