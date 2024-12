LIVE: Blijft Antwerp stevig in top 6 of komt Charleroi opnieuw opzetten?

Na de kwalificatie voor de kwartfinale van de beker ontvangt Antwerp zondagmiddag Charleroi. Beide ploegen zouden de punten goed kunnen gebruiken.

Antwerp op zoek naar punten en stabiliteit

Na de overwinningen van Genk en Club Brugge kan Antwerp ook maar best de drie punten pakken tegen Charleroi. Anders zien ze de leider 11 punten uitlopen en lijkt meedoen voor de titel toch wel te hoog gegrepen voor de troepen van Jonas De Roeck. Bovendien staan ze momenteel slechts 4 punten boven de zevende plaats.

En dat is te wijten aan hun mindere vorm van de voorbije vier wedstrijden in de competitie. Antwerp was aan een sterke reeks bezig maar verloor nadien in november van Racing Genk. Na nog een overwinning op het veld van Kortrijk volgde een gelijkspel tegen Dender en een verlies tegen Union, goed voor slechts 4/12. Daarmee moesten ze de rol een beetje lossen bovenin.

© photonews

Charleroi wilt weg uit onderste regionen

Charleroi mocht deze week wat rusten want de Zebra's werden een ronde eerder al uitgeschakeld door Patro Eisden. De jongens van trainer Rik De Mil hebben alleszins ook dringend punten nodig. Met 18 stuks staan ze in de gevarenzone en loert een ticket voor de play downs, net als vorig jaar, om de hoek.

De voorbije 9 wedstrijden kon Charleroi amper één keer winnen, thuis tegen Westerlo. Het zorgde ervoor dat Charleroi van hopen om mee te mogen doen voor play off 1 naar vrezen om de play downs te spelen ging.

Kortom, ook op de Bosuil zal Charleroi de punten nodig hebben. Punten die Antwerp liefst zelf bijhoudt. In de heenwedstrijd won Antwerp met 0-1 na een doelpunt van Vincent Janssen, al was Senne Lammens er wel medematchwinnaar.