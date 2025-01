LIVE 1-1: Bos hangt de bordjes weer gelijk in het Bosuilstadion!

35



Penalty voor Westerlo





33

Antwerp haalt nog eens de achterlijn, het levert een hoekschop op



28

Antwerp probeert met lange ballen onder de Westelse druk uit te komen maar het lukt niet echt, Westerlo heeft de dominantie helemaal overgenomen



27

En opnieuw Westerlo! Yow reageert fluks op een afvallende bal, omspeelt Alderweireld en trapt op doel, Lammens pakt in twee tijden



26

En opnieuw veel ruimte voor Westerlo, ditmaal na balverlies van Deman. Devine controleert de bal echter niet goed waardoor hij ver moet uitwijken oog in oog met Lammens. Hij haalt er nog een hoekschop uit maar hier had veel meer in gezeten



23



Doelpunt van Jordan Bos

Sakamoto legt de bal van dichtbij nog af tot bij Devine maar die botst op Lammens; Op de herneming van Bos is de Antwerp-goalie wel helemaal kansloos.



20

Geen 2-0!

Een terugspeelbal richting Jungdal loopt niet hoe het moet want de doelman loopt achteruit en Kerk duikt het gat in. Maar de Nederlandse winger verkwanselt het helemaal in de 2 tegen 1 situatie



20

Nee, er komt geen strafschop. De arm van Deman is wel dicht tegen zijn lichaam dus we kunnen de VAR volgen



18

Westerlo wil een penalty! Een voorzet van Divine botst op de arm van Deman. Van Driessche wil voorlopig niet naar de stip wijzen maar luistert naar de VAR



15



Doelpunt van Vincent Janssen (Gyrano Kerk)

Hij was toch rechtsvoetig? Janssen zoekt naar ruimte met rechts om de bal richting verste paal te draaien, de uitvoering is ongetwijfeld exact zoals hoe hij het in gedachten had: een plaatsbal perfect geplaatst in de verste bovenhoek



14

Bos kapt Renders simpel uit en kan uithalen maar doet dat te wild over



13

Kerk trekt zich op gang op de rechterflank maar de voorzet komt uiteindelijk van Odoi. Janssen en Chery kunnen er niet aan



11

Na een beloftevolle openingsfase is het nu wat rustiger geworden op de grasmat. Westerlo is zeker niet naar hier gekomen om een muur op te trekken, dat is al wel duidelijk



5

Janssen dribbelt zich fijntjes weg bij Neustadter en plaatst zijn schot richting verste paal maar Jungdal had het doorzien en lag goed in de hoek



4

Deman verovert de bal maar verliest hem niet veel later opnieuw. De bal caprioleert tot bij Bos aan de tweede paal die kan uithalen. Hard, dat wel, maar recht in de handen van Lammens



1

Westerlo, in het zwart, trapt de partij op gang



1

Antwerp - Westerlo: 0-0