LIVE: Kan Westerlo op het veld van Antwerp broodnodige punten rapen?

De afsluiter van de 22e speeldag van de Jupiler Pro League is een duel tussen de vierde en de vierde laatste in de stand. Antwerp ontvangt namelijk Westerlo.

Druk Antwerp

Voor Antwerp is het al de vierde wedstrijd van 2025. Ze begonnen het jaar heel sterk met een knappe 5-1 bekeroverwinning tegen Union. Daarna volgden echter twee uitwedstrijden die allebei niet winnend afgesloten konnen worden. Op het veld van Beerschot werd het 1-1 en tegen Anderlecht in de beker werd 1-0 verloren.

En dus wilt de Great Old graag nog eens met de drie punten pronken na 90 minuten. Al zal het voor enkele ouderdomsdekens bij Antwer ook niet eenvoudig zijn om zich voor de 4e wedstrijd op te laden in nog geen 15 dagen.

Druk Westerlo

De tegenstander zondagavond is het Westerlo van Timmy Simons. Voor de Kemphanen is het al van november geleden dat ze nog eens konden winnen. Daardoor zijn ze na een sterk seizoensbegin teruggezakt naar een mogelijke degradatieplaats. Westerlo staat namelijk op plaats 13, de eerste plaats om de degradatie playoffs te spelen.

De Turkse eigenaars van Westerlo hebben gereageerd op de transfermarkt de voorbije dagen. Zo trokken ze ex-Anderlecht en ex-KVM-speler Islam Slimani aan op huurbasis. Ook Sakamoto, een andere spits, werd gehuurd.

Kunnen de nieuwe spitsen meteen goals scoren in het Bosuilstadion? Da zal wel nodig zijn want Antwerp zal maar al te graag de drie punten thuis willen houden. In de heenwedstrijd ging Antwerp met een diefje winnen in de Kempen. Dankzij twee doelpuntenv van Alderweireld, waaronder eentje in de 95e minuut, ging Antwerp winnen bij Westerlo.

