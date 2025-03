LIVE: Gent en Club Brugge moeten zelf voor het vuurwerk zorgen

De Slag om Vlaanderen, altijd leuk. Dit jaar leek er voor de wedstrijd ook al vuurwerk te gaan komen met dank aan CAMILLE, maar de zangeres haakte af met griep. En dus zal het vuurwerk van de eigen spelers moeten komen.

KAA Gent heeft de punten nog nodig om play-off 1 te kunnen halen in een van de laatste seizoenen dat er nog play-offs zijn in België. En Club Brugge van zijn kant wil de kloof met leider KRC Genk niet te groot te laten worden.

Kalenderwijziging

"De kalenderwijziging was wel niet ideaal. Sommige mensen moeten op zaterdagmiddag werken maar als we de steun krijgen zoals tegen Anderlecht en Beerschot, is dat super want de fans stuwden ons toen werkelijk naar de zege", beschouwde Danijel Milicevic voor.

Hij moet het zien te stellen zonder Davy Roef, die zijn hand brak tegen Genk. Tom Vandenberghe komt zo in de basis. Ook Mitrovic, Gandelman, Gerkens en Hjulsager ontbreken.

Selectienieuws en puzzelwerk

Wel terug in de kern? Aimé Omgba. Die speelde onlangs al bij Jong Gent en maakt nu dus de overstap naar de A-kern.

Bij Club Brugge wordt het ook puzzelen voor Nicky Hayen. Onyedika is out met een blessure en verder mist Nicky Hayen ook Bjorn Meijer en de geschorste Christos Tzolis.