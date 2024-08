LIVE: Genk in de problemen, Club Brugge maakt er op slag van rust 0-1 van!

KRC Genk en Club Brugge kijken elkaar zondag in de ogen. Bij Club Brugge krijgen we maar liefst zes nieuwe namen te zien met Ordonez, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Nusa en De Cuyper. Bij Genk komt Sattlberger meteen in de ploeg. Ook Nkuba, Kongolo en Van Crombrugge staan in de basis.

48' 42"

Brandon Morren vanuit Cegeka Arena

De bal rolt weer in Genk! Fink heeft niet ingegrepen tijdens de rust, Hayen ook niet.





Rust





45



Doelpunt van Andreas Skov Olsen (Antonio Nusa)

Gatenkaas achteraan bij Genk, en daar profiteert Club Brugge van. Nusa dribbelt zich goed vrij en daarna wordt er slecht verdedigd op de andere spelers. Nusa geeft heerlijk tot bij Skov Olsen die niet twijfelt en Van Crombrugge voor de eerste keer achterom laat kijken.

42

Van deze eerste helft wordt niemand gelukkig.

39

Nu komt club nog eens aan het Genkse doel. Vetlesen probeert het zelf met een schot waar Van Crombrugge weinig problemen mee heeft.

37

Bij Genk is het soms moeilijk om aan te zien, maar Club Brugge brengt ook bijna niets op de mat.

30

Aanvallend kan Racing Genk niets creƫren. Het blijft een serieus probleem dat maar niet opgelost kan worden.

25

Club Brugge speelt op zijn beurt heel passief en wacht af. Zij willen counteren.

24

Genk speelt het balletje rond, maar een echte kans creƫren lijkt een zeer moeilijke opdracht. Op deze manier kan er nog 3 uur gespeeld worden zonder dat er een doelpunt valt.

21

Een voorzet belandt op het hoofd van Tolu die de bal over doel kopt.

21





17

Vetlesen krijgt geel voor een overtreding, maar Club Brugge krijgt de vrije trap mee.

16

Gele kaart voor Hugo Vetlesen



14

Tolu met een zwak schot dat Mignolet toch kon verrassen. De doelman zat er net bij met zijn goede reflex.

13

Nusa dribbelt zich goed vrij en trapt op Van Crombrugge.

13

Genk heeft het meeste balbezit en zoekt naar oplossingen vooraan.

9

Bonsu Baah trapt de bal naar Mignolet. Niet als schot. Heel vreemde actie van de winger.

6

Op de lat!

Er gebeurt veel deze openingsfase. Nilsson trapt en de bal gaat via de redding van Van Crombrugge tegen de onderkant van de lat!

4

Racing Genk is wel scherp begonnen aan de partij. Nadat Siquet uitglijdt kan Bonsu Baah hem het leer makkelijk afsnoepen. De winger geeft tot bij Tolu die in Ć©Ć©n keer, alweer, over trapt.

1

Tolu krijgt het leer plots voor zijn voeten en lijkt niet te weten wat hij met de bal moet doen. Hij trapt een vreselijk schot over doel.

1

We zijn eraan begonnen in de Cegeka Arena!

1

KRC Genk - Club Brugge: 0-0



KRC Genk: Matte Smets - Ken Nkuba - Nikolas Sattlberger - Jarne Steuckers - Hendrik Van Crombrugge - Mujaid Sadick Aliu - Patrik HrosovskĆ½ - Joris Kayembe - Kongolo Josue Ndenge - Christopher Bonsu Baah - Toluwalase Arokodare

Bank: Mike Penders - Hyun-Gyu Oh - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Noah Adedeji-Sternberg - Mark McKenzie - Bryan Heynen - Andi Zeqiri - Yira Collins Sor - Zakaria El Ouahdi



Club Brugge: Hugo Siquet - Joel Ordonez - Andreas Skov Olsen - Hugo Vetlesen - Raphael Onyedika - Gustaf Nilsson - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Antonio Nusa - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper

Bank: Nordin Jackers - Ardon Jashari - Zaid Romero - Christos Tzolis - Ferran Jutgla - Michal Skoras - Casper Nielsen - Joaquin Seys - Romeo Vermant

Vooraf