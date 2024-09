LIVE: Cercle Brugge is gretig, KAA Gent heeft het opnieuw moeilijk

45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



44

Brown draait zich weg en plant zijn elleboog in het gezicht van Erick Nunes. De Braziliaan heeft even verzorging nodig.



41

De eerste helft sleept zich naar het einde, beide ploegen hebben het moeilijk om kansen te creëren.



36

Gele kaart voor Jordan Torunarigha

Ook Torunarigha gaat nu het boekje in. Hij trekt Olaigbe neer op het middenveld om een aanval van Cercle af te breken.



35

Gele kaart voor Flavio Nazinho

Nazinho komt veel te laat bij Fadiga en krijgt als eerste Cercle-speler geel.



35

Mitrovic werkt Felipe Agusto tegen de grond met een stevige duw, de kapitein van Gent moet toch oppassen.



31

Fadiga speelt Gudjohnson goed aan in de zestien na een mooie actie, Diakité blokt het schot van de IJslander af met een stevige tackle.



26

Warleson geeft na een terugspeelbal van Ravych knullig een corner weg, maar daar doen de bezoekers weinig mee.



25

Gent komt stilaan beter in de wedstrijd, maar echt kansen afdwingen lukt voorlopig niet.



22

Surdez wordt aangespeeld in de zestien, maar zijn controle is niet goed en hij is de bal snel weer kwijt.



20

Na wat verzorging kan Somers weer verder.



18

Somers is slecht neergekomen na een lichtduel met Brown, hij blijft liggen met pijn aan de rug.



16

De vrije trap wordt doorgekopt richting de tweede paal, de kopbal van Erick Nunes belandt op het dak van het doel. Hij stond ook buitenspel.



15

Gele kaart voor Stefan Mitrovic

Mitrovic trekt Augusto tegen de grond net voor de zestien, ook hij krijgt geel.



14

Vrije trap voor Cercle, Gudjohnsen kopt weg in de zestien.



12

De VAR beslist: geen penalty!

De bal komt op de steunarm van Watanabe in de zestien, Boterberg ziet er geen penalty in. Dat lijkt correct te zijn.



9

Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...

Ref Boterberg luistert naar de VAR, die mogelijk hands van Watanabe in de zestien heeft gezien. Hij wordt ook naar het scherm geroepen.



7

Nunese kan voorzetten, Felipe Augusto kan niet goed bij de bal en kopt zwak.



5

Cercle is goed begonnen aan de wedstrijd, Gent is nog niet over de middenlijn gekomen.



4

Cercle krijgt een eerste corner, Olaigbe knalt hem in het zijnet.



3

Cercle krijgt een vrije trap na een fout op Agyekum, Torunarigha kopt makkelijk weg.



2

Gele kaart voor Atsuki Ito

Ito gaat stevig door op de voet van Agyekum en krijgt meteen geel.



1

Cercle Brugge - KAA Gent: 0-0