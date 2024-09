LIVE: Houdt Club Brugge 0-1 vast tegen KV Kortrijk in laatste 20 minuten?

Jeroen Deheegher vanuit Guldensporenstadion



75

Talbi rukt meteen op tot in de zestien van KVK, maar kan geen goede voorzet afleveren.



74

Christos Tzolis

Chemsdine Talbi





73

Brecht Dejaegere

Massimo Bruno





72

Club valt snel aan na de vrije trap voor KVK, Tzolis knalt op de lat.



72

KV Kortrijk krijgt een vrije trap een paar meter voor de zestien, maar Ambrose trapt te laag en in de muur.



69

Gele kaart voor Michal Skoras





68

Onyedika laat zich bij een uittrap van Mignolet afttroeven door Dejaegere, maar Mignolet is wel sneller op de bal.



66

Mignolet valt terwijl hij een inworp wil plukken, maar er wordt toch afgesloten voor een fout. De doelman van Club Brugge krijgt enkele bekertjes uit de spionkop naar zich geworpen.



64

Een strakke voorzet van De Neve gaat voorbij alles en iedereen, KV Kortrijk verdient stilaan de gelijkmaker.



63

Club countert snel met onder meer Skoras. Vanaken legt de bal voor doel, maar Vetlesen legt hem er nog een heel stuk naast.



62

Ambrose gaat neer in de zestien, maar struikelt zelf over de bal in plaats van dat het een overtreding van Onyedika is. Scheidsrechter D'Hondt wuift een penalty dan ook weg.



61

Gele kaart voor Bram Lagae





59

Andreas Skov Olsen

Michal Skoras





59

Zowel KVK als Club Brugge wisselen elk twee keer, bij Club verdwijnt onder meer Andreas Skov Olsen naar de bank.



59

Ardon Jashari

Raphael Onyedika





58

Nacho Ferri

Thierry Ambrose





58

Joao Silva

Roko Simic





57

Nilsson probeert een voorzet van De Cuyper achter zijn steunbeen te deviëren, maar de bal gaat naast.



56

Gele kaart voor Hugo Vetlesen





55

Daar is het antwoordt van Club Brugge. Gunnarsson redt de poging van Vetlesen, de Noor krijgt de bal nog tot bij Skov Olsen. Hij trapt met zijn linker over.



54

Mignolet houdt Dewaele van 1-1

Lage voorzet van De Neve op links en Dewaele komt uitstekend ingelopen. Hij knalt van dichtbij, Mignolet duwt toch nog over de lat met een reflex.



52

KV Kortrijk krijgt een vrije trap die door Dewaele terug voor de goal gekopt wordt. Mignolet pakt in twee keer, Ferri en Mampassi kunnen net niet bij de bal.



48

KV Kortrijk speelt in de tweede helft richting zijn spionkop en start sterk. Mignolet plukt een voorzet van De Neve makkelijk.



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



45

De Cuyper legt een voorzet van Vanaken af met een hakje in de zestien, maar bereikt geen ploegmaat.



43

Nilsson en Silva zoeken elkaar vaak op en de potjes koken bijna over aan de bank van Kortrijk. Nilsson duwt Silva wanneer de bal over de zijlijn gaat. Scheidsrechter D'Hondt lost het op zonder kaarten, want Silva heeft al geel.



39

De Cuyper legt een corner tot op de rand van de zestien, waar Skov Olsen wacht. De Deen neemt de bal op de slof, die naast gaat.



35

Dominant is Club Brugge niet meer, maar het lijkt de wedstrijd wel onder controle te hebben.



32

Eindelijk nog eens Club Brugge. Skov Olsen wordt diep gestuurd door De Cuyper, de Deen legt de bal terug en die komt uiteindelijk bij Tzolis. De Griek knalt over.



31

Skov Olsen wordt bewaakt door twee mannetjes, zijn voorzet is een makkelijk klusje voor Gunnarsson.



27

Kaneko rukt opnieuw heel ver op, de bal wordt in de zestien net voor de neus van Dejaegere weggetrapt. Takamine trapt niet binnen het kader.



24

Het spel bevindt zich nu meer en meer op de helft van Club, maar KV Kortrijk moet beter doen. Een corner wordt gewoon over de achterlijn getrapt.



23

Kaneko dwingt een corner af, maar wordt afgevlagd voor buitenspel.



21

Gele kaart voor Joao Silva





21

Mignolet pakt

Takamine krijgt veel ruimte voor de zestien en kan uithalen, Mignolet zweeft de bal uit zijn doel. KV Kortrijk komt steeds beter in de wedstrijd.



19

Opnieuw toch wat gevaar in de zestien, Mechele trapt de bal in de zestien tegen spits Ferri aan. De bal gaat maar net naast het doel van Mignolet.



18

Kaneko wordt diep gestuurd, maar Mechele kan de bal nog net over de zijlijn trappen.



17

Na een kwartier heeft Club Brugge maar liefst 85% balbezit. Van dominantie gesproken.



13



Doelpunt van Hans Vanaken (Gustaf Nilsson)

Nilsson controleert in de zestien een voorzet van De Cuyper met de borst. De bal schiet door tot bij Vanaken die de twijfelende Silva en Lagae aftroeft. Club staat na een kwartier op voorsprong.



11

Nilsson kopt een corner tot bij Mechele, maar die duwt in de rug van zijn tegenstander en krijgt de fout tegen.



8

Vetlesen gaat theatraal tegen de grond in de zestien na een duel met De Neve. Een penalty krijgt hij er niet voor.



6

Uitstekende voorzet van Vetlesen op rechts, Nilsson moet koppen terwijl hij achteruit loopt. De kopbal van de Zweed is niet hard genoeg om doelman Gunnarsson in de problemen te brengen.



4

Een eerste corner voor Club schiet door tot bij Skov Olsen aan de tweede paal, hij knal op een Kortrijik-speler.



3

De Cuyper probeert met een lange bal Nilsson te bereiken, Gunnarsson plukt net voor de neus van de Zweesde spits.



1

KV Kortrijk - Club Brugge: 0-0





17:48

Bij KV Kortrijk is Fujii geblesseerd, hij wordt achterin vervangen door Mampassi. Dejaegere staat voor het eerst in de basis, Bruno begint op de bank.



17:46

Ordonez (Ecuador) en Onyedika (Nigeria) moesten ver reizen na interlands en staan niet in de basis, Ordonez zit zelfs niet in de selectie. Romero en Jashari beginnen dan ook in de basis.