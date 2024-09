Trekt Club Brugge opmars door tegen KV Kortrijk of zit Borussia Dortmund al in het hoofd?

Club Brugge moet voor zijn eerste wedstrijd in de Champions League op bezoek naar KV Kortrijk. Vorig jaar verloor blauw-zwart verrassend van de Kerels.

Na de 1 op 9 van de competitiestart herpakte Club Brugge zich met een 9 op 9 net voor de interlandperiode. Blauw-zwart is dan ook opgeschoven naar een voorlopige vierde plaats in de stand.

Woensdag komt Borussia Dortmund echter al op bezoek voor de eerste wedstrijd in de Champions League. "Wij gaan de sterkst mogelijke opstelling brengen. WIj kijken en richten ons enkel op de wedstrijd tegen Kortrijk", zei Nicky Hayen.

KV Kortrijk zwarte beest van Club Brugge

Hayen kan wel niet rekenen op Ordonez, ook Nielsen en Meijer zitten nog niet in de selectie. Kyriani Sabbe is er wel voor het eerst dit seizoen bij. Hij speelde deze week mee in een vriendschappelijke wedstrijd.

KV Kortrijk staat op een degradatieplaats met zeven punten in zes wedstrijden Het won tegen Cercle Brugge en Standard en speelde gelijk tegen STVV. Club Brugge ligt KV Kortrijk wel in het eigen Guldensporenstadion.

Van de voorbije tien duels in Kortrijk tegen Club Brugge won KVK vier keer, waarvan de laatste twee keer. De laatste zege van Club Brugge in Kortrijk dateert al van 2022, toen het won met 0-1.