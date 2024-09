LIVE: Coosemans houdt gelijkmaker via de paal uit zijn doel

Dé match van het jaar vandaag voor Dender. Het stadion is tot de nok toe gevuld. Er kan geen man meer bij. Het bezoek van Anderlecht is voor hen een soort derby, want het is de ploeg die het dichtstbij gelegen is. Bij Anderlecht vervangt Dreyer de geblesseerde Amuzu.

Rust

45+1

Een goed Dender dringt verder aan. Het is pompen of verzuipen bij Anderlecht.

42

Wat een kopbal van Scheidler! Veel doelmannen hadden geen kans gehad, maar Coosemans houdt hem van de intussen verdiende gelijkmaker.

41

Dender heeft de bal nu, terwijl Anderlecht vooral aan counteren denkt.

34

Sardella komt naar binnen en kan schieten, maar Verrips pakt uit met een heel goeie redding.

29

Die dribbel, dat is van ver vervlogen tijden. Edozie ging eerst voorbij Ruyssen, wringt zich daarna voorbij Rodes en schiet voorbij Cools en Verrips.

28



Doelpunt van Samuel Edozie (Mario Stroeykens)

Edozie gaat voorbij zowat alle verdedigers en werkt dan ook nog goed af.

26

Dreyer legt goed terug, maar Dolberg is al te ver gelopen en kan enkel zijn been over de bal zwieren.

25

Nsimba kan een voorzet van Ferraro deviëren, maar Coosemans staat weer op de juiste plaats.

23

Wel veel goeie wil bij Anderlecht, maar die bal in de zestien krijgen, lukt enkel met corners.

18

Sardella duikt op voor Scheidler vernietigend kan uithalen alleen voor Coosemans.

17

Dender combineert enorm goed. En het grote verschil met Anderlecht: het gaat vooruit en ze geraken ook in de zestien.

15

Dender versiert nu ook een corner. En met die luchtmacht is het altijd gevaarlijk.

11

Schotje van Dendoncker, maar geen probleem voor Verrips.

7

Anderlecht heeft opmerkelijke progressie gemaakt in het druk zetten.

3

Anderlecht met een goeie aanval die eindigt in corner. Die wordt gegeven en Verschaeren kan in de rebound trappen, maar de bal gaat naast en ook Dolberg kan die niet meer binnen houden.

2

Fila maakt er bijna al 1-0 van. De rechtse wingback kopt over.

1

FCV Dender EH - Anderlecht: 0-0



FCV Dender EH: Aurélien Scheidler - Bryan Goncalves - Karol Fila - Lennard Hens - Roman Kvet - Nathan Rodes - Gilles Ruyssen - Kobe Cools - Michael Verrips - Bruny Nsimba - Fabio Ferraro

Bank: Ragnar Oratmangoen - Kéres Masangu - Jasper Van Oudenhove - Julien Devriendt - Ali Akman - Malcolm Viltard - Dembo Sylla - Mohamed Berte - Jordy Soladio Kandolo



Anderlecht: Jan-Carlo Simic - Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Kasper Dolberg - Zanka - Colin Coosemans - Samuel Edozie - Leander Dendoncker - Anders Dreyer - Mario Stroeykens - Killian Sardella

Bank: Mads Kikkenborg - Theo Leoni - Majeed Ashimeru - Luis Vazquez - Mats Rits - Thomas Foket - Nilson Angulo - Amando Lapage - Tristan Degreef

Vooraf