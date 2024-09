LIVE: Speelt David Hubert op verplaatsing weer anders? Dender moet belangrijke pion missen

Dé match van het jaar vandaag voor Dender. Het stadion is tot de nok toe gevuld. Er kan geen man meer bij. Het bezoek van Anderlecht is voor hen een soort derby, want het is de ploeg die het dichtstbij gelegen is.

Vincent Euvrard moet met Joedrick Pupe wel één van zijn belangrijkste spelers missen. De verdediger kampt met een scheurtje in de hamstring. Goncalves wordt zijn vervanger. Daarnaast heeft hij wel weinig problemen. Het valt weer af te wachten hoe hij zijn aanval gaat stofferen. David Hubert heeft als trainer van Anderlecht zijn eerste overwinning op zak, maar nu is het tijd om in de competitie te bevestigen. Woensdag trad hij nog met twee aanvallende middenvelders aan, maar mogelijk maakt hij weer plaats voor Mats Rits. Anders Dreyer is wel hersteld, maar mogelijk krijgt hij nog wat tijd en verhuist Verschaeren of Stroeykens naar de flank. Anderlecht moet het immers tot de interlandbreak zonder Francis Amuzu stellen. Tot die tijd speelt de ploeg nog drie wedstrijden, waaronder de confrontaties met Dender en Real Sociedad, gevolgd door een duel tegen Standard in het Lotto Park. Voor de wedstrijd zitten bij Anderlecht ook Tristan Degreef en Amando Lapage in de kern. De Futures spelen pas zondag tegen Zulte Waregem en de twee beloften konden dus gemist worden.