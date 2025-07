LIVE: Antwerp, met een debuterende hoofdtrainer, en Union hopen vraagtekens weg te werken in JPL-opener

Antwerp - Union is de aantrekkelijke affiche die de kalendermaker als JPL-opener uit zijn hoed getoverd heeft. Stef Wils maakt zijn debuut als T1 bij Antwerp. Van een gelijkaardig parcours als Pocognoli durft hij voorlopig niet te dromen.

Dat zou wel heel hoog gegrepen zijn, aangezien Pocognoli in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer tegen alle verwachtingen in meteen kampioen werd bij Union. Bij Antwerp is het moeilijk inschatten wat het nieuwe seizoen zal geven. De geldbuidel kan niet zomaar meer opengetrokken worden. Hier en daar valt de term 'overgangsseizoen'.

Desondanks hoopt Wils zeker de top zes na te streven en dan is een goede start geen overbodige luxe. In aanloop naar de competitie is het niet bepaald een goednieuwsshow geweest voor RAFC. Antwerp greep naast Nastasic en Hairemans moet geopereerd worden vanwege zijn kruisbandletsel. 'Geoffke Deurne Noord' is een half jaar out.

Ook het debuut van Foulon

Wat de nieuwkomers betreft is het uitkijken naar wat Urinboev kan brengen en rekenen ze op de Bosuil op de beste versie van Daam Foulon. Tegenstander Union heeft zich al eens kunnen testen in de Supercup. Die werd verloren, maar de Unionisten kenden ook goede periodes. Ze waren wel het gevaarlijkst wanneer ze konden profiteren van fouten.

De pas aangetrokken Scherpen zal nog niet plaatsnemen onder de lat. Het is dus een kans voor Chambaere om zich te bewijzen. Hij schatte in de Supercup de situatie niet perfect in bij de 1-2, maar er komt dus nog een gelegenheid om dat recht te zetten. Mogelijk wordt het de laatste match van Ivanovic, als hij al speelt, bij USG: voor hem lonkt een transfer naar Benfica.

Inzetbaarheid Ivanovic onzeker door interesse Benfica

Naast Hairemans wordt de Antwerpse ziekenboeg ook nog bevolkt door Valencia en Engels. Bij Union is de inzetbaarheid van Scherpen en Ivanovic (door transferbesprekingen) onzeker. Volg Antwerp - Union vanavond om 20u45 LIVE bij VOETBALKRANT.COM!