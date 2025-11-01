Volg Club Brugge - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 01/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?
Foto: © photonews

Club Brugge verwende zijn fans met een doelpuntenfestijn in de beker. Volgt nu in de competitie dan ook eens spektakel?

Club Brugge heeft zijn laatste vier competitiewedstrijden gewonnen met het kleinste verschil. Dat Union over de knie werd gelegd, daar mogen ze bij blauw-zwart natuurlijk gewoon heel tevreden over zijn. Aan Den Dreef en op de Bosuil mocht het voetbal misschien wel wat meer sprankelen, maar ze maken zich er in Brugge niet al te druk over. 

Zolang in deze fase van het seizoen het puntenverlies maar beperkt wordt, in de hoop dat Club Brugge in Europees verband zijn beste niveau kan halen. Het is begrijpelijk dat er al met een half oog gekeken wordt naar de ontmoeting met Barça van komende woensdag. Het zou handig zijn om vertrouwen te tanken met een ruime score tegen Dender.

Iedereen verwacht zege van Club

Na Aalst Lede komt die andere ploeg uit de Denderstreek dus langs in het Jan Breydelstadion. Aangezien Dender nog maar vier puntjes sprokkelde, houdt haast niemand er rekening mee dat het Club een hak kan zetten. Dender wist zich ook wel te kwalificeren voor de achtste finales van de beker: dat moet een nieuw beginpunt worden.

Die kwalificatie had echter ook wel veel voeten in de aarde, maar in de beker telt één ding doorgaan. Zoals in de competitie één ding telt: punten pakken. Van de manier waarop moeten ze bij Dender niet wakker liggen. Dichter bij OHL en andere concurrenten sluipen, is in principe iets voor de volgende weekends. Al weet je het nooit.

Onyedika in de selectie

Beide ploegen hebben met enkele afwezigen te kampen. Bij Club Brugge zijn dat Mignolet, Meijer en Reis. Onyedika is wel hersteld en zit weer in de selectie. Dender moet het dan weer doen zonder Cools, Adewusi en Dion Sahi. Volg Club Brugge - Dender om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Club Brugge - FCV Dender EH

Club Brugge wint
Populairste
3-0
(101x)		 2-0
(50x)		 4-0
(44x)

Vergelijking Club Brugge - FCV Dender EH

Positie

2
16

Punten

26
4

Gewonnen

8
0

Verloren

2
8

Gescoorde doelpunten

19
5

Doelpunten tegen

11
19

Gele kaarten

16
16

Rode kaarten

1
3

Onderlinge duels gewonnen

4
1
1
30/11 18:15 Club Brugge Club Brugge 4-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
25/08 13:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Club Brugge Club Brugge
07/02 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
22/03 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
