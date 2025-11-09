LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

De competitie is bijna halverwege. Voor het rapport van de heenronde te maken, moeten er nog twee wedstrijden gespeeld worden. Sint-Truiden ontvangt Standard en kan hun play off 1-ambitie kracht bijzetten.

Standard met 6 op 6 richting top 6

Maar Standard heeft ook nog wel zin om zich in de top 6 te nestelen. Daarvoor kan er maar best gewonnen worden op het veld van STVV. De Rouches beleven een zeer wisselvallig seizoen en staan pas op plaats 10. Drie extra punten erbij kunnen er wel voor zorgen dat ze zich net in de top 6 nestelen.

Vorige week won Standard nog een intens Waals onderonsje tegen Charleroi. Zonder die drie punten stonden ze dan weer samen met Antwerp op plaats 14. Om maar even duidelijk te maken hoe dicht het allemaal bij elkaar zit na 13,5 speeldagen in de Jupiler Pro League.

Stille ambitie bij STVV

Sint-Truiden won vorige week dan weer oververdiend thuis tegen Antwerp nadat het in de competitie amper 4 op 18 had gepakt. Door onder meer hun sterke start staan de Kanaries wel op een mooie vierde plaats in het klassement. Maar er moeten wel punten blijven gepakt worden door de troepen van Wouter Vrancken want als zo'n reeksje van 4 op 18 zich herhaalt, kan het seizoen wel eens helemaal anders draaien.

Ambities voor play off 1 wou Wouter Vrancken na de overwinning tegen Antwerp nog niet uitspreken. Maar stiekem is het waarschijnlijk wel een ambitie bij hem. Daarvoor rekent hij op twee gloednieuwe Japanse internationals want zowel aanvaller Goto als doelman Kokubo zitten voor de eerste keer in de Japanse selectie.

Kan STVV na de winst tegen Antwerp 6 op 6 pakken tegen Standard of pakt Standard 6 op 6? Kom het hier vanaf 16 LIVE te weten.