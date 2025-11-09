Volg STVV - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 09/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?
Foto: © photonews

De competitie is bijna halverwege. Voor het rapport van de heenronde te maken, moeten er nog twee wedstrijden gespeeld worden. Sint-Truiden ontvangt Standard en kan hun play off 1-ambitie kracht bijzetten.

Standard met 6 op 6 richting top 6

Maar Standard heeft ook nog wel zin om zich in de top 6 te nestelen. Daarvoor kan er maar best gewonnen worden op het veld van STVV. De Rouches beleven een zeer wisselvallig seizoen en staan pas op plaats 10. Drie extra punten erbij kunnen er wel voor zorgen dat ze zich net in de top 6 nestelen.

Vorige week won Standard nog een intens Waals onderonsje tegen Charleroi. Zonder die drie punten stonden ze dan weer samen met Antwerp op plaats 14. Om maar even duidelijk te maken hoe dicht het allemaal bij elkaar zit na 13,5 speeldagen in de Jupiler Pro League.

Stille ambitie bij STVV

Sint-Truiden won vorige week dan weer oververdiend thuis tegen Antwerp nadat het in de competitie amper 4 op 18 had gepakt. Door onder meer hun sterke start staan de Kanaries wel op een mooie vierde plaats in het klassement. Maar er moeten wel punten blijven gepakt worden door de troepen van Wouter Vrancken want als zo'n reeksje van 4 op 18 zich herhaalt, kan het seizoen wel eens helemaal anders draaien.

Ambities voor play off 1 wou Wouter Vrancken na de overwinning tegen Antwerp nog niet uitspreken. Maar stiekem is het waarschijnlijk wel een ambitie bij hem. Daarvoor rekent hij op twee gloednieuwe Japanse internationals want zowel aanvaller Goto als doelman Kokubo zitten voor de eerste keer in de Japanse selectie.

Kan STVV na de winst tegen Antwerp 6 op 6 pakken tegen Standard of pakt Standard 6 op 6? Kom het hier vanaf 16 LIVE te weten.

Prono STVV - Standard

STVV wint
Gelijk
Standard wint
STVV STVV wint Gelijk Standard Standard wint
64.98% 24.24% 10.77%
Populairste
2-1
(100x)		 1-1
(52x)		 2-0
(43x)

Vergelijking STVV - Standard

Positie

4
11

Punten

21
17

Gewonnen

6
5

Verloren

4
6

Gescoorde doelpunten

18
13

Doelpunten tegen

16
18

Gele kaarten

22
32

Rode kaarten

1
5

Onderlinge duels gewonnen

17
17
15
19/01 18:30 STVV STVV 1-2 Standard Standard
02/11 16:00 Standard Standard 2-1 STVV STVV
27/04 18:15 Standard Standard 1-1 STVV STVV
12/04 20:45 STVV STVV 3-3 Standard Standard
27/12 18:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
30/07 19:15 STVV STVV 1-0 Standard Standard
06/01 20:45 Standard Standard 1-1 STVV STVV
09/09 20:45 STVV STVV 1-2 Standard Standard
29/06 13:30 Standard Standard 0-2 STVV STVV
10/04 18:30 STVV STVV 3-0 Standard Standard
25/09 20:45 Standard Standard 1-2 STVV STVV
26/12 20:45 Standard Standard 1-2 STVV STVV
25/10 18:15 STVV STVV 2-0 Standard Standard
07/03 20:00 Standard Standard 0-0 STVV STVV
11/08 14:30 STVV STVV 2-1 Standard Standard
08/12 20:30 STVV STVV 1-1 Standard Standard
25/08 18:00 Standard Standard 3-2 STVV STVV
23/12 20:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
13/08 20:00 STVV STVV 1-0 Standard Standard
06/05 20:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
08/04 20:30 Standard Standard 2-2 STVV STVV
27/12 20:30 STVV STVV 2-2 Standard Standard
06/08 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
07/02 18:00 Standard Standard 1-2 STVV STVV
02/12 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
01/11 14:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 0-0 STVV STVV
30/10 20:30 STVV STVV 1-1 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 1-0 STVV STVV
20/08 20:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
19/03 19:30 STVV STVV 0-2 Standard Standard
29/11 20:30 STVV STVV 2-0 Standard Standard
27/11 19:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
31/07 20:30 Standard Standard 2-2 STVV STVV
07/03 20:30 Standard Standard 2-1 STVV STVV
29/09 20:00 STVV STVV 0-0 Standard Standard
21/04 20:00 STVV STVV 0-3 Standard Standard
18/11 20:00 Standard Standard 1-2 STVV STVV
28/01 18:00 STVV STVV 0-0 Standard Standard
22/08 19:30 STVV STVV 3-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
02/05 19:30 STVV STVV 3-0 Standard Standard
30/04 20:00 Standard Standard 4-1 STVV STVV
29/11 19:00 Standard Standard 2-0 STVV STVV
28/11 20:00 STVV STVV 4-1 Standard Standard
20/03 20:00 Standard Standard 1-1 STVV STVV
26/10 20:00 STVV STVV 1-2 Standard Standard
01/03 20:00 STVV STVV 0-1 Standard Standard
28/09 20:00 Standard Standard 2-2 STVV STVV

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG
