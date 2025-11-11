Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen
Foto: © photonews

Het Standard is opnieuw hervallen op het veld van STVV. Net als veel anderen stoort Guillaume Gillet zich aan het gebrek aan regelmaat bij de ploeg.

Los van de nederlaag op Stayen was vooral de manier waarop opvallend. Standard creëerde zo goed als niets. Net als bij de zware pandoering in Gent voelden de supporters zich verraden door een ploeg die geen grinta liet zien. In Complètement Foot begrijpt Guillaume Gillet die frustratie.

"Er was geen enkele echte kans voor de Rouches en het is duidelijk dat je na een overwinning in een match die enorm veel betekent voor de club en zijn fans, moet kunnen bevestigen met een nieuwe sterke prestatie. En dat was vanavond absoluut niet het geval, terwijl je op basis van de opstelling net een strijdlustig Standard kon verwachten", begint hij.

Van begin tot eind overlopen

Met El Hankouri in de ploeg, ondanks de terugkeer van Denis Ayensa, en met Thomas Henry, Rafiki Saïd en Adnane Abid, zag het elftal er op papier goed uit. Maar alleen op papier. "De vele offensieve spelers werden amper aangespeeld door het slordige spel en ik heb het gevoel dat alles weer in vraag gesteld wordt langs de Maas. Er ontbraken veel te veel basisingrediënten om met iets terug te keren uit Limburg."

Ook na de openingstreffer van STVV. "Je kan Vincent Euvrard geen ongelijk geven dat hij het boeltje probeerde wakker te schudden na de 1-0. Henry en Ayensa werden veel te weinig betrokken. In zo’n momenten moet je als aanvaller lager komen om deel te nemen aan het spel, maar als het technisch niveau zo laag is en je geraakt nooit tot in de zone van de waarheid, dan wordt dat extreem frustrerend."

Het eindresultaat? Drie doelpogingen in 90 minuten.

"Standard is het team dat het minst op doel trapt en heeft de derde zwakste aanval van het kampioenschap. Als je weinig kansen creëert, heb je hyper-efficiënte spitsen nodig en die zijn er momenteel niet", besluit Gillet.

