'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

STVV won het streekduel tegen Standard met 1-0. De kloof tussen beide ploegen is daardoor weer wat groter geworden in de stand. Ook na de wedstrijd liep het ei zo na helemaal uit de klauwen in Sint-Truiden.

Een doelpunt op het uur van Keisuke Goto was genoeg voor de 1-0 overwinning voor STVV tegen Standard op Stayen. Daardoor staan De Kanaries knap vierde in de stand, terwijl Standard pas tiende staat in het klassement.

Supporters Standard gesignaleerd op parking tankstation

De kloof tussen beide ploegen is ondertussen zeven punten. De Rouches lijken op die manier opnieuw op weg naar een lang(dradig) seizoen en moeten tijdens de interlandbreak gaan bezinnen.

Na de wedstrijd ging het wel even bijna verkeerd. Rond 19 uur op zondag werden er plots twee bussen met supporters van Standard gesignaleerd op de parking van tankstation Bruno's op de Luikersteenweg, vlakbij de bekende Chaussée d'Amour.

Politie Sint-Truiden grijpt snel in

De politie van Sint-Truiden greep meteen, snel en krachtdadig in om eventuele rellen meteen in de kiem te smoren. En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken, want volgens Het Belang van Limburg werden de rellen ook voorkomen.





“De supporters hadden geen toestemming om daar te stoppen, maar deden het toch. Enkele uitbaters van bars belden ons in paniek omdat de supporters probeerden binnen te geraken. Onze ploegen waren snel ter plaatse en konden hen vrij vlot opnieuw in de bussen krijgen", aldus korpschef Fabrice Curto.