Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6
STVV heeft zijn vacature voor deelname aan play off 1 weer wat kracht bijgezet. Tegen een zeer zwak Standard won Sint-Truiden verdiend met 1-0 dankzij een doelpunt van Goto.

Rouches allesbehalve vertrokken

Was de kentering ingezet bij Standard na een voorlopig wisselvallig seizoen met het enige trainersontslag in de Jupiler Pro League? Na de mooie overwinning tegen Charleroi in een beladen Waals duel leek Standard toch het vizier naar de top 6 te richten en kregen ze met een verplaatsing richting STVV meteen een goede opportuniteit om hun ambitie kracht bij te zetten. De Kanaries stonden immers op plaats 4 in het klassement.

Maar kracht bijzetten was er op Stayen in de eerste helft zeker niet bij. STVV domineerde het balbezit maar kon maar moeilijk tot kansen komen. Aan de overkant wou Standard dan weer uitbreken in de omschakeling maar dicht in de buurt van Kokubo kwamen de Rouches allesbehalve. 

Eén kans na 45'

Welgeteld één grote kans mochten we noteren in de eerste helft. Niet toevallig kwam die er eerder na een gelukje. Slecht wegwerken van een voorzet bij Standard zorgde ervoor dat de bal plots voor de voeten van Hata belandde in de 16. De rechtsachter trapte echter van dichtbij voorlangs.

Verdiende voorsprong STVV

Het was hopen op een betere tweede helft en het was niet toevallig dat de thuisploeg daarvoor zorgde. Na een fase van druk met verschillende bijna kansen voor STVV besloot Muja met een verdwaalde voorzet op de lat. Even later was het wel raak voor de Kanaries. Een schot van Muja na een dramatische pass van Abid landde eerst nog op het lichaam van Hautekiet maar Goto reageerde het snelste op het leer dat in de 16 bleef liggen. De Japanner twijfelde niet en trapte de 1-0 voorbij Epolo tegen de touwen.

Euvrard reageerde meteen met een dubbele wissel maar het bracht niet veel zoden aan de dijk voor de bezoekers. Integendeel want STVV bleef de betere ploeg. Vooral een bedrijvige Sebaoui probeerde op zoek te gaan naar een verdubbeling van de score maar maakte net iets te vaak de verkeerde keuze.

Epolo probeerde zo lang mogelijk de dubbele voorsprong te vermijden en slaagde daar ook lang in maar moest zich na een save op een schot van Yamamoto toch gewonnen geven op de rebound van Ito. Maar dankzij de VAR en voorafgaand buitenspel kreeg Standard nog een levenslijn toegeworpen

Die levenslijn verzilverden de Rouches bijna via Nkadi en Mehssatou maar die laatste botste met zijn volley op een fraaie redding van Kokubo. Dichter bij een doelpunt was Standard de ganse namiddag niet geweest en met een xG van 0.34 veriende het misschien ook niet helemaal.

In de stand nestelt STVV zich wat steviger in de top 4 en mag het play off 1 ambiëren na 1-0 overwinning tegen Antwerp en Standard. Bij Standard is het dan weer terug naar af en blijven ze steken op plaats 11.

