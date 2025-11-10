"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

Standard Luik kon zondag geen punten rapen op het veld van STVV. De ploeg van Vincent Euvrard verloor met 1-0 en kende een zwakke avond. De trainer erkende dat zijn team ondermaats presteerde en hoopt op beterschap na de interlandbreak.

Weinig grip en geen aanspraak op punten

Standard slaagde er niet in om het spel naar zich toe te trekken. Volgens Euvrard was het niveau onvoldoende en bleef de ploeg onder de verwachtingen. “We hebben op geen enkel moment aanspraak gemaakt om hier een punt te pakken”, is hij eerlijk bij Sporza. STVV creëerde weliswaar geen overvloed aan kansen, maar de thuisploeg kwam toch tot scoren na een fout in de defensie van Standard.

Na het openingsdoelpunt hing een tweede treffer voor STVV meer in de lucht dan een gelijkmaker. Mehssatou kreeg nog een mogelijkheid in de slotfase, maar kon niet afwerken. De trainer gaf aan dat zijn team het zichzelf moeilijk maakte door de tegengoal weg te geven.

Contrast tussen thuis- en uitwedstrijden

Euvrard wees op het verschil in prestaties tussen thuis- en uitwedstrijden. Op Sclessin is er volgens hem sprake van een positieve dynamiek met de supporters. “We weten dat we thuis nu aan iets moois aan het bouwen zijn met de supporters op Sclessin.” Buitenhuis verloopt het moeizamer. De trainer verwees naar eerdere uitduels, waaronder Gent en STVV, waar het niveau niet werd gehaald.

Standard boekte wel uitzeges tegen Westerlo en in de beker tegen Beveren, maar die prestaties kregen geen vervolg. De wisselvalligheid op verplaatsing blijft een aandachtspunt voor de technische staf.





Interlandbreak als herstelmoment

De komende interlandbreak biedt Standard de kans om geblesseerde spelers te laten herstellen. Euvrard gaf aan dat dit moment welkom is, maar benadrukte dat het geen vergoelijking is voor de nederlaag. “Dat is geen excuus voor vandaag, de spelers die op het veld stonden, moeten veel beter kunnen”, besluit hij.