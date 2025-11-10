"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard Luik kon zondag geen punten rapen op het veld van STVV. De ploeg van Vincent Euvrard verloor met 1-0 en kende een zwakke avond. De trainer erkende dat zijn team ondermaats presteerde en hoopt op beterschap na de interlandbreak.

Weinig grip en geen aanspraak op punten

Standard slaagde er niet in om het spel naar zich toe te trekken. Volgens Euvrard was het niveau onvoldoende en bleef de ploeg onder de verwachtingen. “We hebben op geen enkel moment aanspraak gemaakt om hier een punt te pakken”, is hij eerlijk bij Sporza. STVV creëerde weliswaar geen overvloed aan kansen, maar de thuisploeg kwam toch tot scoren na een fout in de defensie van Standard.

Na het openingsdoelpunt hing een tweede treffer voor STVV meer in de lucht dan een gelijkmaker. Mehssatou kreeg nog een mogelijkheid in de slotfase, maar kon niet afwerken. De trainer gaf aan dat zijn team het zichzelf moeilijk maakte door de tegengoal weg te geven.

Contrast tussen thuis- en uitwedstrijden

Euvrard wees op het verschil in prestaties tussen thuis- en uitwedstrijden. Op Sclessin is er volgens hem sprake van een positieve dynamiek met de supporters. “We weten dat we thuis nu aan iets moois aan het bouwen zijn met de supporters op Sclessin.” Buitenhuis verloopt het moeizamer. De trainer verwees naar eerdere uitduels, waaronder Gent en STVV, waar het niveau niet werd gehaald.

Standard boekte wel uitzeges tegen Westerlo en in de beker tegen Beveren, maar die prestaties kregen geen vervolg. De wisselvalligheid op verplaatsing blijft een aandachtspunt voor de technische staf.

Interlandbreak als herstelmoment

De komende interlandbreak biedt Standard de kans om geblesseerde spelers te laten herstellen. Euvrard gaf aan dat dit moment welkom is, maar benadrukte dat het geen vergoelijking is voor de nederlaag. “Dat is geen excuus voor vandaag, de spelers die op het veld stonden, moeten veel beter kunnen”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
STVV
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

09:08
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
1
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

08:00
🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

07:40
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00
🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht" Reactie

🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"

06:45
Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

07:20
2
De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Analyse

De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

06:00
2
Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

23:30
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
5
De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" Reactie

De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

22:35
1
Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

21:40
Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

21:16
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
3
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

21:40
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

21:20
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
2
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
12
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" poestexas poestexas over De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België felrops felrops over Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd De pirre De pirre over Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer soepkieke soepkieke over KV Mechelen - Union SG: 1-1 joris--82 joris--82 over 'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen' Johnnie Walker Johnnie Walker over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Nelvafrel Nelvafrel over RWDM Brussels - K Beerschot VA: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved