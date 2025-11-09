Reactie Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Blije gezichten op Stayen want na de 1-0 overwinning tegen Antwerp van vorige week volgde er zondagavond eenzelfde resultaat tegen Standard. De Kanaries mogen zo blijven hopen op een plaatsje in de top 6.

Geduld beloond op Stayen

STVV was nagenoeg de ganse wedstrijd de dominante ploeg en trokken verdiend aan het langste eind. Het doelpunt liet even op zich wachten na een matige eerste helft, maar de thuisploeg bleef geduldig en geloofde in eigen kunnen. De overwinning is volgens speler Rein Van Helden het resultaat van hard werk en een hechte groep.

“Wij waren de hele wedstrijd dominant en bleven rustig zoeken naar dat doelpunt,” aldus Van Helden bij DAZN. “Het is een hele goeie groep, iedereen gunt elkaar alles. Vooral hoe onze aanvallende spelers omschakelen, dat is gewoon top. Daar moeten we echt op verder bouwen.” De verdediger wil nog niet te luidop over Play-Off 1 spreken, maar sluit het niet uit: “Kijkend naar de stand mag dat gerust een ambitie zijn.”

Vrancken fier op zijn spelers

Ook coach Wouter Vrancken kon zijn trots moeilijk verbergen na afloop. “Ik ben echt fier op de jongens vandaag,” klonk het. “We waren duidelijk de dominante ploeg en wilden als enige ploeg kansen creëren, al moeten we nog iets efficiënter worden. Ze zijn weer voor elkaar door het vuur gegaan, ik heb nog nooit zo’n teamspirit gezien in mijn carrière.” Volgens Vrancken was het ook duidelijk wie de overwinning het meest verdiende.

Er wou maar één ploeg kansen creëren"

Enkele discutabele fases

Toch had de coach nog bedenkingen bij enkele fases. “Voor mij raakt Epolo vol het gezicht van Goto – dat is gewoon een penalty. En die afgekeurde goal? Ik heb het buitenspel niet gezien maar ik heb misschien niet ver genoeg teruggespoeld", knipoogt Vrancken doelend dat de VAR wel even terug was gegaan om de 2-0 van STVV af te keuren. “Het belangrijkste is dat we als team zijn blijven doorgaan.”

Voorlaatste

Voor de wedstrijd toonde Vrancken zijn spelers nog een opvallend detail. “Volgens bepaalde data werden we gerankt als voorlaatste ploeg,” vertelde hij. “Dat hebben we meegenomen als motivatie: niet egoïstisch zijn, maar voor elkaar vechten. Met deze spirit kan het nog een mooi seizoen worden, ook al zullen we onderweg nog wel eens onderuitgaan.” Op Stayen geloven ze alvast meer dan ooit in hun verhaal.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

LIVE: Hammar raakt de paal, maar Florucz doet de netten wel trillen voor Union! Live

LIVE: Hammar raakt de paal, maar Florucz doet de netten wel trillen voor Union!

21:02
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Fofana - Tresoldi

19:00
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
1
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
9
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

10:30
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
12
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
1
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
1
Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

12:00
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
3
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

13:15
La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Reactie

La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

11:45
8
🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

12:30
LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

10:45
'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

11:00
Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

11:30
2
Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

10:30
10
Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur Reactie

Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur

09:45
2
LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

09:43

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KV Mechelen - Union SG: 0-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: 1-1 André Coenen André Coenen over STVV - Standard: 1-0 FCBalto FCBalto over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 Philippe Cr Philippe Cr over Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit TIGERMANIA TIGERMANIA over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Swakken Swakken over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" snuffel snuffel over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Jacques1963. Jacques1963. over Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Borak Borak over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved