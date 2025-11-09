Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

Blije gezichten op Stayen want na de 1-0 overwinning tegen Antwerp van vorige week volgde er zondagavond eenzelfde resultaat tegen Standard. De Kanaries mogen zo blijven hopen op een plaatsje in de top 6.

Geduld beloond op Stayen

STVV was nagenoeg de ganse wedstrijd de dominante ploeg en trokken verdiend aan het langste eind. Het doelpunt liet even op zich wachten na een matige eerste helft, maar de thuisploeg bleef geduldig en geloofde in eigen kunnen. De overwinning is volgens speler Rein Van Helden het resultaat van hard werk en een hechte groep.

“Wij waren de hele wedstrijd dominant en bleven rustig zoeken naar dat doelpunt,” aldus Van Helden bij DAZN. “Het is een hele goeie groep, iedereen gunt elkaar alles. Vooral hoe onze aanvallende spelers omschakelen, dat is gewoon top. Daar moeten we echt op verder bouwen.” De verdediger wil nog niet te luidop over Play-Off 1 spreken, maar sluit het niet uit: “Kijkend naar de stand mag dat gerust een ambitie zijn.”

Vrancken fier op zijn spelers

Er wou maar één ploeg kansen creëren"

Enkele discutabele fases

Ook coach Wouter Vrancken kon zijn trots moeilijk verbergen na afloop. “Ik ben echt fier op de jongens vandaag,” klonk het. “We waren duidelijk de dominante ploeg en wilden als enige ploeg kansen creëren, al moeten we nog iets efficiënter worden. Ze zijn weer voor elkaar door het vuur gegaan, ik heb nog nooit zo’n teamspirit gezien in mijn carrière.” Volgens Vrancken was het ook duidelijk wie de overwinning het meest verdiende.

Toch had de coach nog bedenkingen bij enkele fases. “Voor mij raakt Epolo vol het gezicht van Goto – dat is gewoon een penalty. En die afgekeurde goal? Ik heb het buitenspel niet gezien maar ik heb misschien niet ver genoeg teruggespoeld", knipoogt Vrancken doelend dat de VAR wel even terug was gegaan om de 2-0 van STVV af te keuren. “Het belangrijkste is dat we als team zijn blijven doorgaan.”

Voorlaatste

Voor de wedstrijd toonde Vrancken zijn spelers nog een opvallend detail. “Volgens bepaalde data werden we gerankt als voorlaatste ploeg,” vertelde hij. “Dat hebben we meegenomen als motivatie: niet egoïstisch zijn, maar voor elkaar vechten. Met deze spirit kan het nog een mooi seizoen worden, ook al zullen we onderweg nog wel eens onderuitgaan.” Op Stayen geloven ze alvast meer dan ooit in hun verhaal.