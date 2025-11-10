🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt
Foto: © photonews

Afgelopen weekend werd een doelpunt van STVV afgekeurd voor buitenspel, al gebeurde die offside een hele poos voor de gemaakte goal. Jonathan Lardot legt uit waarom het terecht werd afgekeurd.

Toen de Truienaars dachten dat ze de score konden verdubbelen, zo’n vijf minuten voor tijd, werd hun doelpunt uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel… al veel eerder in de actie. Een logisch afgekeurd doelpunt, legt Jonathan Lardot uit.

De expert vindt deze fase interessant om te analyseren. "Het was een terechte beslissing", oordeelt hij eerst en vooral. "We kunnen misschien denken dat het een tweede actie is omdat de bal van een Standard-verdediger komt."

Tijd is belangrijk, maar niet het belangrijkste

En dat is inderdaad was veel voetballiefhebbers dachten. Het is ook gewoon vreemd om te zien dat er zo lang terug in de tijd wordt gekeken. "Maar het reglement is duidelijk", zegt Lardot. "Bij de verdedigende nemen ze de controle niet terug, de bal gaat ook niet richting het middenveld en de Standard-spelers komen niet onder de druk van STVV uit."

"Ze komen nooit in balbezit. Al die elementen maken dat dit nog steeds dezelfde actie is, volgens het VAR-protocol. Dus ja, de tijd is belangrijk, maar niet het belangrijkste. Stel dat er zo’n fase is van twee minuten lang, dan gaan we ook wel even nodig hebben om alles te controleren", besluit hij.

