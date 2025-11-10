Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

Wouter Vrancken vond opnieuw de juiste snaar om zijn spelers te prikkelen. Voor de match tegen Standard toonde de coach van STVV zijn groep een oud artikel waarin voorspeld werd dat de Limburgers voorlaatste zouden eindigen.

“Gelukkig is voetbal meer dan data", glimlachte Vrancken na de verdiende 1-0-zege. “Wij maken het verschil met onze spirit: spelers die voor elkaar door het vuur gaan, vuile meters maken en elkaars fouten goedmaken. Dat maakt ons sterk.”

Zijn aanpak werkte, want STVV domineerde Standard van begin tot einde. Alleen de efficiëntie liet nog te wensen over. “We hadden al voor rust op voorsprong moeten staan", zegt Vrancken in HBvL.

Teruggaan tot de bekermatch tegen Knokke om buitenspel te zien

Na de pauze voelde STVV zich ook benadeeld. “De fout op Goto was volgens mij een strafschop", zei de coach. “En waarom die 2-0 werd afgekeurd voor buitenspel, weet ik nog altijd niet.”

De coach probeerde het met humor te relativeren. “We hebben de fase teruggespoeld, maar zijn gestopt toen we bij beelden van onze bekermatch tegen Knokke uitkwamen", lachte hij.





Voor Vrancken primeert echter de mentaliteit. “We tonen elke week dat dit team meer is dan cijfers of verwachtingen. Dat maakt me trots.”