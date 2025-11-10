📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Doelpuntenmaker bij Sint-Truiden en opgeroepen voor de Japanse nationale ploeg: Keisuke Goto zit op een wolk. De door Anderlecht uitgeleende speler stak de draak met Standard.

Keisuke Goto is bezig naam te maken bij STVV. De Japanse spits wordt dit seizoen door Anderlecht uitgeleend en bezorgde zijn ploeg de 1-0 overwinning tegen Standard.

Na de wedstrijd ging de 20-jarige aanvaller viraal. Op Instagram richtte hij zich tot de fans van zijn moederclub. "Beste Anderlecht-supporters, ik heb de Clasico ook gewonnen!" Daarmee maakte hij de paars-witte aanhang blij én gaf hij op hetzelfde moment een steek aan Standard.

STVV kan steeds meer rekenen op Goto, die dit seizoen almaar beslissender wordt. De Japanner staat nu op vier doelpunten in twaalf competitiewedstrijden. Ook zijn marktwaarde gaat de hoogte in: die steeg in oktober van 1,2 miljoen naar 2 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Opgeroepen voor de nationale ploeg

Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. De aanvaller werd onlangs opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan, een mooie beloning voor zijn werk en vooruitgang.

Anderlecht volgt zijn evolutie dan ook aandachtig. Als Goto op dit tempo blijft doorgaan, kan hij wellicht met een heel ander statuut terugkeren naar Brussel.

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Keisuke Goto

Meer nieuws

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

17:40
Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

17:00
Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

16:30
6
Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

10:00
'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

09:45
1
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

16:45
Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

14:20
5
Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

15:30
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
1
"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

"Dat is geen excuus", maar Euvrard is wel blij dat de interlandbreak een feit is

06:30
1
KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

14:50
Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

14:40
13
Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

11:40
3
KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

13:45
Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

11:20
6
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

14:00
1
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
13
Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

13:00
9
Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

12:40
2
Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

09:30
Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

12:20
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

12:00
1
Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
2
Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

11:00
6
Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

08:00
14
Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

10:30
🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

09:20
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
2
De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Analyse

De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

06:00
23
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

09/11
🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

07:40
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
5
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

1872 1872 over Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast" Nelvafrel Nelvafrel over Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf 1872 1872 over Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt Obiku Obiku over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Siver Siver over Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard Stefaan_82 Stefaan_82 over Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al Bemmer Bemmer over Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen JaKu JaKu over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Paa'ke Paa'ke over Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Nelvafrel Nelvafrel over Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved