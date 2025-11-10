📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

Doelpuntenmaker bij Sint-Truiden en opgeroepen voor de Japanse nationale ploeg: Keisuke Goto zit op een wolk. De door Anderlecht uitgeleende speler stak de draak met Standard.

Keisuke Goto is bezig naam te maken bij STVV. De Japanse spits wordt dit seizoen door Anderlecht uitgeleend en bezorgde zijn ploeg de 1-0 overwinning tegen Standard.

Na de wedstrijd ging de 20-jarige aanvaller viraal. Op Instagram richtte hij zich tot de fans van zijn moederclub. "Beste Anderlecht-supporters, ik heb de Clasico ook gewonnen!" Daarmee maakte hij de paars-witte aanhang blij én gaf hij op hetzelfde moment een steek aan Standard.

🥶 | Keisuke Goto en story Instagram pic.twitter.com/V2pzKBoznQ — Ma Pro League (@MaProLeague) November 9, 2025

STVV kan steeds meer rekenen op Goto, die dit seizoen almaar beslissender wordt. De Japanner staat nu op vier doelpunten in twaalf competitiewedstrijden. Ook zijn marktwaarde gaat de hoogte in: die steeg in oktober van 1,2 miljoen naar 2 miljoen euro volgens Transfermarkt.





Opgeroepen voor de nationale ploeg

Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. De aanvaller werd onlangs opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan, een mooie beloning voor zijn werk en vooruitgang.

Anderlecht volgt zijn evolutie dan ook aandachtig. Als Goto op dit tempo blijft doorgaan, kan hij wellicht met een heel ander statuut terugkeren naar Brussel.