Datum: 07/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17

LIVE: Janssen laat de 3-0 van dichtbij liggen!

Antwerp-Genk, dat is de laatste jaren altijd een beladen duel. Zondagavond treffen de twee topploegen elkaar opnieuw voor een wedstrijd waarin wel wat op het spel staat.

Tijd   44' 50" 
Jelle Heyman
44
 Het was opnieuw Kouyaté die ervoor zorgt dat Oh is blijven liggen. De Malinees heeft al een geel karton achter zijn naam natuurlijk
43
 Oh is blijven liggen na contact waardoor het spel stilgelegd moet worden. De Zuid-Koreaan blijft op het natte koude gras liggen
39
 De intensiteit van de wedstrijd is wat teruggeschroefd. Mogen we nog kansen noteren voor de rust?

34
 Kerk verovert knap de bal, al is vooral het slapen van Sadick en El Ouahdi dat opvalt. Genk lijkt wel als knapen tegen mannen te spelen soms
31
 Ditmaal trapt Antwerp de corner kort waarna de bal ook voor doel komt. Kouyaté, toch niet de kleinste, wordt helemaal alleen gelaten maar kopt volledig naast de bal
28
 Janssen mist dé kans voor 3-0!
Smets leek het gevaar te ontmijnen door Al Sahafi van de bal te zetten maar Medina laat zich toch aftroeven. Via Somers gaat de bal naar de tweede paal waar Janssen helemaal vrij staat in de kleine rechthoek maar hij trapt naast!
27
 Lawal komt ditmaal wel goed tussen! Janssen met de strakke lage voorzet. Lawel kan net voor de glijdende Kerk aan de bal
22
 Heymans verlengt de corner aan de eerste paal maar de bal komt net achter Oh aan de tweede paal
21
 Dan toch eens een eerste Genkse aanval, bijna halverwege de eerste helft. El Ouahdi met een voorzet/schot. Bozhinov blockt af
19
 El Ouahdi wordt ondertussen nog steeds verzorgd op het veld. Hij lijkt wel verder te kunnen maar de Marokkaanse rechtsachter moet even bekomen
17
  Gele kaart voor Kiki Kouyaté
De bal raken doet hij wel maar de intentie waarmee Kouyaté daar in duel komt is niet echt geoorloofd
16
 Opnieuw zo'n lange bal die voor problemen zorgt bij Genk. Ditmaal kan Lawal wel tussenkomen nadat Kerk de bal te ver voor zich uit tikt
14

Goal 		Doelpunt van Mauricio Benítez
Maar in de fase die erop volgt vliegt de bal er wel in. Kerk snijdt een corner goed aan, Lawal komt wel uit maar komt er niet aan te pas. Benitez wel, die kopt makkelijk in het lege doel vlak voor de neus van Lawal
12
 Sadick redt de meubelen
Het ging bijna van kwaad naar erger bij de bezoekers. Tot tweemaal toe verkijken ze zich volledig op een lange bal van Nozawa. Ook Sadick, maar in tweede instantie kan hij wel de bal ontfutselen bij Al Sahafi
8

Goal 		Doelpunt van Thibo Somers
Genk weet echt niet van welk hout pijlen maken op de Bosuil. Antwerp blijft maar drukken en bij de eerste grote kans is het raak. Janssen verlegt naar rechts waar Somers helemaal vrij staat. Hij controleert en jast de bal kurkdroog in het dak van het doel
6
 Penalty?
Scott zet zich door op links, kapt zich voorbij Sadick en gaat dan liggen maar Vergoote wuift het appel voor een strafschop weg
4
 Antwerp is alvast als beste ploeg aan deze partij begonnen. De Great Old voetbalt terwijl Genk achter de bal aanloopt
1
 De nieuwe tribune werd feestelijk geopend met onder meer Eric Van Looy, Kevin Janssens en Geoffrey Hairemans. Kan de verieuwde twee de thuisploeg inspireren?
1
 Antwerp - KRC Genk: 0-0
Antwerp (Antwerp - KRC Genk)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Zeno Van Den Bosch - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Xander Dierckx - Mauricio Benítez - Thibo Somers - Gyrano Kerk - Marwan Al-Sahafi - Vincent Janssen
Bank: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Semm Renders - Farouck Adekami - Glenn Bijl - Mahamadou Diawara - Youssef Hamdaoui - Gerard Vandeplas

KRC Genk (Antwerp - KRC Genk)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Nikolas Sattlberger - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh
Bank: Yira Collins Sor - Patrik Hrosovský - Ibrahima Sory Bangoura - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/20 (25%)
Kouyaté Kiki   6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Van Den Bosch Zeno 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Bozhinov Rosen 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Scott Christopher 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Dierckx Xander 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Benítez Mauricio 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Somers Thibo 8.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kerk Gyrano A 7.6  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Al-Sahafi Marwan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Janssen Vincent A 7.0  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Bank
Corbanie Kobe  
Babadi Isaac  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Adekami Farouck  
Bijl Glenn  
Diawara Mahamadou  
Hamdaoui Youssef  
Vandeplas Gerard  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 5.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
El Ouahdi Zakaria 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Smets Matte 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sadick Aliu Mujaid 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Medina Yaimar 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Sattlberger Nikolas 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Heynen Bryan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
Karetsas Konstantinos 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Heymans Daan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Steuckers Jarne 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Oh Hyun-Gyu 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Sor Yira Collins  
Hrosovský Patrik  
Bangoura Ibrahima Sory  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Palacios Adrian  
Ndenge Kongolo Josue  
Erabi Jusef  

Vooraf

LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?
Foto: © photonews

Antwerp-Genk, dat is de laatste jaren altijd een beladen duel. Zondagavond treffen de twee topploegen elkaar opnieuw voor een wedstrijd waarin wel wat op het spel staat.

Nieuwe hate game

Antwerp tegen Racing Genk is de laatste jaren uitgegroeid tot een nieuwe hate game. Sinds Alderweireld de Great Old naar de titel knalde in de Cegeka Arena ging de bal aan het dansen. Genk kwam met de nogal kleine reactie in hun communicatie voor de abonnementsverkoop het seizoen nadien en sindsdien laat de Antwerp-aanhang tijdens de duels met Genk regelmatig weten dat zij wél kampioen zijn geworden in 2023.

En Antwerp doet er verder alles aan om belangrijke momenten in de clubgeschiedenis te laten plaatsvinden tegen de Limburgers. Ook nu want de nieuwe tribune wordt zondagavond tegen Racing Genk geopend. Na de afbraak van de oude 2-tribune is er snel werk gemaakt van een nieuwe en die zal ervoor zorgen dat het nog lader zuil worden op de Bosuil.

Allebei in positieve flow

Naar het sportieve dan dan maar. En daar gaat het na een paar zeer lastige maanden opnieuw beter voor Antwerp. Na het ontslag van Wils won Antwerp van Club Brugge en schakelde het STVV uit in de beker. Onder Oosting waait er een nieuwe wind en die lijkt nog niet uitgeraasd te zijn.

Ook Genk lijkt een kleine revival te kennen na een enorm wisselvallig seizoen. In Europa gaat het hen voor de wind en in de competitie stonden ze vorige week voor de eerste keer dit seizoen in de top 6 aan het einde van de speeldag. Maar dan moeten ze nu wel opnieuw winnen als ze in die top 6 willen blivjen.

De stand leert ons bovendien dat Antwerp ondanks de lastige maanden met een goede reeks nog steeds mag blijven hopen op de top 6. Winst tegen Genk zorgt voor een gat van 4 punten met nog 13 wedstrijden te gaan dus waarom zou het niet meer kunnen? Bij Genk willen ze dan weer profiteren van het puntenverlies van Club Brugge en Union om de kloof wat meer te dichten.

Wat wordt het op de Bosuil? Volg het LIVE vanaf 18u30.

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 2-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
