Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 07/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?
Foto: © photonews

Antwerp-Genk, dat is de laatste jaren altijd een beladen duel. Zondagavond treffen de twee topploegen elkaar opnieuw voor een wedstrijd waarin wel wat op het spel staat.

Nieuwe hate game

Antwerp tegen Racing Genk is de laatste jaren uitgegroeid tot een nieuwe hate game. Sinds Alderweireld de Great Old naar de titel knalde in de Cegeka Arena ging de bal aan het dansen. Genk kwam met de nogal kleine reactie in hun communicatie voor de abonnementsverkoop het seizoen nadien en sindsdien laat de Antwerp-aanhang tijdens de duels met Genk regelmatig weten dat zij wél kampioen zijn geworden in 2023.

En Antwerp doet er verder alles aan om belangrijke momenten in de clubgeschiedenis te laten plaatsvinden tegen de Limburgers. Ook nu want de nieuwe tribune wordt zondagavond tegen Racing Genk geopend. Na de afbraak van de oude 2-tribune is er snel werk gemaakt van een nieuwe en die zal ervoor zorgen dat het nog lader zuil worden op de Bosuil.

Allebei in positieve flow

Naar het sportieve dan dan maar. En daar gaat het na een paar zeer lastige maanden opnieuw beter voor Antwerp. Na het ontslag van Wils won Antwerp van Club Brugge en schakelde het STVV uit in de beker. Onder Oosting waait er een nieuwe wind en die lijkt nog niet uitgeraasd te zijn.

Ook Genk lijkt een kleine revival te kennen na een enorm wisselvallig seizoen. In Europa gaat het hen voor de wind en in de competitie stonden ze vorige week voor de eerste keer dit seizoen in de top 6 aan het einde van de speeldag. Maar dan moeten ze nu wel opnieuw winnen als ze in die top 6 willen blivjen.

De stand leert ons bovendien dat Antwerp ondanks de lastige maanden met een goede reeks nog steeds mag blijven hopen op de top 6. Winst tegen Genk zorgt voor een gat van 4 punten met nog 13 wedstrijden te gaan dus waarom zou het niet meer kunnen? Bij Genk willen ze dan weer profiteren van het puntenverlies van Club Brugge en Union om de kloof wat meer te dichten.

Wat wordt het op de Bosuil? Volg het LIVE vanaf 18u30.

Prono Antwerp - KRC Genk

Antwerp wint
Gelijk
KRC Genk wint
Antwerp Antwerp wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
20.27% 30.24% 49.48%
Populairste
1-2
(82x)		 1-1
(60x)		 2-1
(37x)

Vergelijking Antwerp - KRC Genk

Positie

12
7

Punten

17
23

Gewonnen

4
6

Verloren

7
5

Gescoorde doelpunten

15
21

Doelpunten tegen

18
20

Gele kaarten

38
23

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

9
9
15
03/08 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Antwerp Antwerp
27/04 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Antwerp Antwerp
23/04 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 KRC Genk KRC Genk
26/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-2 KRC Genk KRC Genk
03/11 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Antwerp Antwerp
20/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Antwerp Antwerp
06/04 20:45 Antwerp Antwerp 0-1 KRC Genk KRC Genk
26/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Antwerp Antwerp
04/11 20:45 Antwerp Antwerp 3-2 KRC Genk KRC Genk
04/06 18:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Antwerp Antwerp
07/05 18:30 Antwerp Antwerp 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Antwerp Antwerp
11/01 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-3 Antwerp Antwerp
23/10 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 KRC Genk KRC Genk
19/12 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Antwerp Antwerp
22/09 20:45 Antwerp Antwerp 4-2 KRC Genk KRC Genk
20/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 Antwerp Antwerp
30/04 20:45 Antwerp Antwerp 2-3 KRC Genk KRC Genk
17/04 20:45 Antwerp Antwerp 3-2 KRC Genk KRC Genk
06/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 4-2 Antwerp Antwerp
13/02 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 KRC Genk KRC Genk
03/12 20:45 Antwerp Antwerp P3-3 KRC Genk KRC Genk
30/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Antwerp Antwerp
03/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 Antwerp Antwerp
02/04 20:30 Antwerp Antwerp 1-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
31/10 20:30 Antwerp Antwerp 2-4 KRC Genk KRC Genk
23/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 Antwerp Antwerp
13/08 14:30 Antwerp Antwerp 3-5 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 KRC Genk KRC Genk
01/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Antwerp Antwerp
26/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Antwerp Antwerp
17/08 20:00 Antwerp Antwerp 2-4 KRC Genk KRC Genk
Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 16:00 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
