LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

Antwerp-Genk, dat is de laatste jaren altijd een beladen duel. Zondagavond treffen de twee topploegen elkaar opnieuw voor een wedstrijd waarin wel wat op het spel staat.

Nieuwe hate game

Antwerp tegen Racing Genk is de laatste jaren uitgegroeid tot een nieuwe hate game. Sinds Alderweireld de Great Old naar de titel knalde in de Cegeka Arena ging de bal aan het dansen. Genk kwam met de nogal kleine reactie in hun communicatie voor de abonnementsverkoop het seizoen nadien en sindsdien laat de Antwerp-aanhang tijdens de duels met Genk regelmatig weten dat zij wél kampioen zijn geworden in 2023.

En Antwerp doet er verder alles aan om belangrijke momenten in de clubgeschiedenis te laten plaatsvinden tegen de Limburgers. Ook nu want de nieuwe tribune wordt zondagavond tegen Racing Genk geopend. Na de afbraak van de oude 2-tribune is er snel werk gemaakt van een nieuwe en die zal ervoor zorgen dat het nog lader zuil worden op de Bosuil.

Allebei in positieve flow

Naar het sportieve dan dan maar. En daar gaat het na een paar zeer lastige maanden opnieuw beter voor Antwerp. Na het ontslag van Wils won Antwerp van Club Brugge en schakelde het STVV uit in de beker. Onder Oosting waait er een nieuwe wind en die lijkt nog niet uitgeraasd te zijn.

Ook Genk lijkt een kleine revival te kennen na een enorm wisselvallig seizoen. In Europa gaat het hen voor de wind en in de competitie stonden ze vorige week voor de eerste keer dit seizoen in de top 6 aan het einde van de speeldag. Maar dan moeten ze nu wel opnieuw winnen als ze in die top 6 willen blivjen.

De stand leert ons bovendien dat Antwerp ondanks de lastige maanden met een goede reeks nog steeds mag blijven hopen op de top 6. Winst tegen Genk zorgt voor een gat van 4 punten met nog 13 wedstrijden te gaan dus waarom zou het niet meer kunnen? Bij Genk willen ze dan weer profiteren van het puntenverlies van Club Brugge en Union om de kloof wat meer te dichten.

Wat wordt het op de Bosuil? Volg het LIVE vanaf 18u30.