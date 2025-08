LIVE: Anderlecht al onder zware druk in Brugge, Cercle moet probleem oplossen

Zondagmiddag om 16 uur staan Cercle Brugge en Anderlecht tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die, ondanks de vroege fase van het seizoen, al onder hoogspanning lijken te staan. Beide clubs zijn zoekende, voelen de druk toenemen en weten dat ze zich weinig kunnen permitteren.

Bij Anderlecht heerst vooral frustratie na de blamage tegen het Zweedse BK Häcken, dat paars-wit donderdag met de billen bloot zette in de Europa League. De uitschakeling viel bijzonder slecht in de hoofdstad, waar de sportieve cel en het bestuur opnieuw onder vuur liggen.

Tegen Cercle moet coach Besnik Hasi snel een positief antwoord formuleren om de kritiek wat te temperen. Dat gebeurt allicht met een herschikte basiself. In de verdediging vervangt Maamar de jonge Vroninks, op het middenveld krijgt Hazard een kans ten koste van Stroeykens, en De Cat komt er waarschijnlijk in voor Saliba.

Bertaccini, de kersverse en veelbesproken aanwinst van bijna drie miljoen euro, is speelgerechtigd en wordt met grote verwachtingen onthaald. Al zal hij wellicht nog niet meteen starten.

Scorend probleem

Ook Cercle Brugge kent een valse seizoensstart. De 0-0 op het veld van promovendus Dender leverde een punt op, maar zette vooral het gebrek aan aanvallende slagkracht van de Vereniging nog eens in de verf. In de voorbereiding scoorde Cercle enkel tegen 1B-tegenstanders. De achterban stelt steeds meer vragen bij het transferbeleid en verlangt duidelijk meer.

Coach Onur Cinel wil thuis het sein tot verbetering geven, maar weet dat een op revanche belust Anderlecht geen eenvoudige klant is, zelfs in crisismodus. Toch heeft Cercle met zijn druk- en loopvoetbal eerder al grote ploegen in de problemen gebracht. Mits meer efficiëntie kan het zondag een taaie brok worden.