Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

Club Brugge de drie punten niet kunnen thuishouden tegen La Louvière. Blauw-zwart kwam 2-0 voor, maar na een rode kaart van Ordonez zorgde La Louvière voor een ommekeer in de tweede helft.

Na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moest Club Brugge in eigen huis de rug rechten tegen La Louvière. Blauw-zwart moest het wel doen zonder Forbs, die licht geblesseerd was uitgevallen.

Diakhon was zijn vervanger in de basis, maar Club had het niet makkelijk in het eerste kwartier. Dat werd rechtgezet toen doelman Van den Heuvel uitviel na een botsing en Jackers, nog maar net terug uit blessure, moest invallen.

Leko stuurde bij tijdens die onderbreking van vijf minuten en voor het halfuur sloeg Club twee keer toe. Vermant opende de score door een lage voorzet van Diakhon binnen te tikken na matig verdedigen van La Louvière.

Rood voor Ordonez kantelpunt

Vetlesen trapte zo’n vijf minuten later een corner van Tzolis aan het penaltypunt binnen en Club leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Tot Ordonez vijf minuten voor de rust aan de noodrem trok en na tussenkomst van de VAR rood kreeg.

Lutonda knalde voor de rust nog op de binnenkant van de paal, maar Club ontsnapte aan de aansluitingstreffer. Na een bewogen eerste helft trok het met een dubbele voorsprong de kleedkamer in.





La Louvière ging in de tweede helft nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Na een redding van Jackers en een bal op de lat, was het op het uur toch prijs. Jackers duwde een voorzet tegen Mechele, Afriyie kreeg de bal in de voeten en had maar binnen te tikken.

La Louvière smeert Club Brugge nederlaag aan

De zorgen van Club werden daarna nog wat groter met het uitvallen van Tzolis en Vermant, zeker met het duel in de Champions League dinsdag tegen Kairat Almaty. Op het veld kreeg Club het ook steeds moeilijker.

Blauw-zwart geraakte niet meer weg van zijn eigen helft en tien minuten voor tijd viel de logische gelijkmaker. Lahssaini trapte een afvallende corner van buiten de zestien via de paal laag binnen, het werd nog tien minuten bibberen voor Club.

Net voor het einde van de reguliere speeltijd was de ommekeer van La Louvière helemaal compleet. Jackers verwerkte een hoge bal niet goed, Liongola kon Fall bereiken en die kon van dichtbij binnenkoppen.

Club Brugge bleef zo opnieuw met lege handen achter en begint aan 2026 met twee nederlagen. Union kan bij winst tegen KV Mechelen opnieuw uitlopen tot vier punten. La Louvière is voorlopig dertiende met 23 punten.