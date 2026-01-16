Datum: 16/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 140 reacties
Foto: © photonews

Club Brugge de drie punten niet kunnen thuishouden tegen La Louvière. Blauw-zwart kwam 2-0 voor, maar na een rode kaart van Ordonez zorgde La Louvière voor een ommekeer in de tweede helft.

Na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moest Club Brugge in eigen huis de rug rechten tegen La Louvière. Blauw-zwart moest het wel doen zonder Forbs, die licht geblesseerd was uitgevallen. 

Diakhon was zijn vervanger in de basis, maar Club had het niet makkelijk in het eerste kwartier. Dat werd rechtgezet toen doelman Van den Heuvel uitviel na een botsing en Jackers, nog maar net terug uit blessure, moest invallen. 

Leko stuurde bij tijdens die onderbreking van vijf minuten en voor het halfuur sloeg Club twee keer toe. Vermant opende de score door een lage voorzet van Diakhon binnen te tikken na matig verdedigen van La Louvière. 

Rood voor Ordonez kantelpunt 

Vetlesen trapte zo’n vijf minuten later een corner van Tzolis aan het penaltypunt binnen en Club leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Tot Ordonez vijf minuten voor de rust aan de noodrem trok en na tussenkomst van de VAR rood kreeg. 

Lutonda knalde voor de rust nog op de binnenkant van de paal, maar Club ontsnapte aan de aansluitingstreffer. Na een bewogen eerste helft trok het met een dubbele voorsprong de kleedkamer in. 

La Louvière ging in de tweede helft nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Na een redding van Jackers en een bal op de lat, was het op het uur toch prijs. Jackers duwde een voorzet tegen Mechele, Afriyie kreeg de bal in de voeten en had maar binnen te tikken. 

La Louvière smeert Club Brugge nederlaag aan

De zorgen van Club werden daarna nog wat groter met het uitvallen van Tzolis en Vermant, zeker met het duel in de Champions League dinsdag tegen Kairat Almaty. Op het veld kreeg Club het ook steeds moeilijker. 

Blauw-zwart geraakte niet meer weg van zijn eigen helft en tien minuten voor tijd viel de logische gelijkmaker. Lahssaini trapte een afvallende corner van buiten de zestien via de paal laag binnen, het werd nog tien minuten bibberen voor Club. 

Net voor het einde van de reguliere speeltijd was de ommekeer van La Louvière helemaal compleet. Jackers verwerkte een hoge bal niet goed, Liongola kon Fall bereiken en die kon van dichtbij binnenkoppen. 

Club Brugge bleef zo opnieuw met lege handen achter en begint aan 2026 met twee nederlagen. Union kan bij winst tegen KV Mechelen opnieuw uitlopen tot vier punten. La Louvière is voorlopig dertiende met 23 punten.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 19' 4.8 -
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 65' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 62/68 (91.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ordonez Joel   39' 5.1 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Tzolis Christos A 65' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 64/72 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Diakhon Mamadou A 72' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 72' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Bank
Reis Ludovit 25' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 18' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 18' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 71' 5.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Siquet Hugo 25' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 2/7 (28.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.9 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/16 (0%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Gueulette Samuel 66' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Yaya Guindo Mohamed 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Liongola Jordi A   90' 6.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Benavides Dario 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Afriyie Jerry  90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Buitenspel: 4
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ito Joël   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 24' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 45' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Lahssaini Sami 45' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Maës Owen 0'  
Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

16/01

Na een uitschakeling in de beker heeft Club Brugge ook de Belgische competitie een nederlaag geleden. Tegen La Louvière gaf blauw-zwart een 2-0 voorsprong uit handen na een...

🎥 Ivan Leko bijzonder aangeslagen en kritisch na nederlaag van Club Brugge

00:05

De ontgoocheling bij Ivan Leko na de nederlaag tegen La Louvière was bijzonder groot. De trainer van Club Brugge was dan ook streng.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven
