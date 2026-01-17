Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Joaquin Seys maakte vorig seizoen een stevige sprong voorwaarts bij Club Brugge. De jonge flankverdediger speelde zich in de basis, debuteerde bij de Rode Duivels en trekt nu ook buitenlandse aandacht.

Heel wat spelers konden zich bij Club Brugge onderscheiden vorig jaar. Joaquin Seys was er daar eentje van. De 20-jarige flankverdediger groeide uit tot een vaste basisspeler en maakte zijn debuut bij de Rode Duivels.

Seys ligt nog tot 2029 onder contract bij blauw-zwart, maar zou al heel wat vroeger kunnen vertrekken. Aan interesse is er namelijk geen gebrek, dat is duidelijk. Eerder deze week raakte al bekend dat AS Roma belangstelling toont.

Premier League-club meldt zich voor Seys

Maar er is nog een grote ploeg die de verdediger op haar lijstje heeft gezet. Volgens Daily Mail heeft Newcastle United geïnformeerd naar Seys. Nu klopt er dus ook een Premier League-club aan.

Newcastle zoekt defensieve versterking omdat de blessurelast binnen de club groter en groter wordt. De kans is ook groot dat Kieran Trippier en Tino Livramento deze zomer vertrekken, waardoor er opvolgers moeten komen.

Of dat Seys zal worden moet dus nog blijken, maar interesse is er wel. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 15 miljoen euro. In totaal speelde hij al 72 wedstrijden voor de Bruggelingen.