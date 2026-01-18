Analyse Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, clubwatcher Club Brugge
1 reacties
Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière

Nordin Jackers (28) was nog maar net terug uit blessure en moest al snel invallen tegen La Louvière. Punten scoren deed hij echter niet voor blauw-zwart.

Net geen twee maanden nadat hij eind november was uitgevallen tegen Sporting zat Nordin Jackers tegen La Louvière voor het eerst weer in de selectie tegen La Louvière. Door een blessure van Van den Heuvel moest hij na twintig minuten al invallen.

Een makkelijke avond werd het zeker niet voor Jackers. Na tien minuten in de tweede helft pakte hij wel uit met een goede reflex op zijn lijn op een schot van Afriyie, maar bij de drie tegendoelpunten zag Jackers er niet al te best uit. 

Jackers in de fout bij tegendoelpunten 

Bij het eerste tegendoelpunt heeft Jackers wat pech dat hij de bal tegen Mechele duwt en Afriyie kan binnentikken, maar de doelman van Club had meer kunnen doen. En dat geldt ook voor het tweede tegendoelpunt. 

Jackers ziet het schot van Lahssaini niet goed vertrekken, maar erg hard was die trap nu ook niet. Vooral het derde tegendoelpunt vatte de wedstrijd van Jackers goed samen. Op een hoge bal kwam hij niet goed tussen en daaruit volgde dan de 2-3. 

Jackers volgend seizoen eerste doelman van Club?

Met zowat elke hoge bal had Jackers problemen om die te verwerken. Op zijn lijn pakt Jackers vaak uit met goede reflexen, voorzetten en hoge ballen lijken niet zijn sterkste punt te zijn. En de vraag is of hij goed genoeg is om de komende jaren eerste doelman van Club te worden. 

Leko mag dan wel stellen dat Mignolet zijn eerste keuze is als hij opnieuw fit is, maar eind juni loopt het contract van de straks 38-jarige Mignolet af. En ook Van den Heuvel (22) kan deze zomer transfervrij vertrekken. 

Jackers ligt nog vast tot midden 2029 en heeft in het verleden zeker al bewezen dat hij een goede doelman is. De vraag is of Club Brugge in hem ook een eerste doelman ziet of het toch verder gaat met Mignolet of zelfs een andere eerste doelman haalt. Er ligt zeker werk op de plank.

1 reacties
