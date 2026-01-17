La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."
Foto: © photonews

RAAL beleeft een euforisch weekend na de overwinning op Club Brugge. Frédéric Taquin is bijzonder trots op zijn spelers.

Na de uitschakeling in de Croky Cup tegen Charleroi ging Club Brugge binnen de 72 uur ook onderuit tegen een andere Henegouwse club. De rode kaart van Joel Ordóñez veranderde uiteraard het wedstrijdverloop, maar de Wolven hebben hun zege niet gestolen.

"Bij die fase gaat mijn aanvaller alleen op doel af. Het had daar dus 2-1 kunnen worden. Die rode kaart weegt zwaar door, maar Club Brugge moet zelfs met tien man nog altijd weerbaar kunnen zijn. Ik weet niet of Brugge zomaar wat deed, maar wij hebben hen pijn gedaan", aldus Frédéric Taquin.

"We hebben hen vastgezet en heel agressief druk gezet. Bij 2-2 hadden we tevreden kunnen zijn met een punt, maar we wilden aanvallen en voor de zege gaan. En die is verdiend. We hebben gewonnen op karakter en moed. Ondanks het lage blok van Club hebben we toch een opening gevonden. Daar ben ik trots op", gaat de trainer van La Louvière verder.

'Les Loups' worden steeds ambitieuzer in hun spel

Na aanvankelijk vooral op defensieve zekerheid te mikken, dwong RAAL Club Brugge in de tweede helft steeds verder terug. "Het was niet meteen ons idee om in het laatste derde deel het spel te maken. Eerst moesten we een blok vormen, defensief sterk zijn en werken vanuit de omschakeling, want dat zijn onze kwaliteiten. Daarna zijn er spelers bijgekomen die iets extra brachten. Dat helpt om hoger op het veld te spelen en creatiever te worden."

Lees ook... Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'
Het scenario past binnen de evolutie die het spel van de ploeg dit seizoen doormaakt. "Heel wat van mijn spelers speelden in 2024 nog in Eerste nationale bij ons. Ze wisten dat ze dit konden, want toen deden we het al. In 1B hebben we ons wat aangepast, maar zonder die principes los te laten. In 1A was dat in de eerste vijftien wedstrijden onmogelijk, we hadden daar toen de wapens niet voor. Nu kennen we de reeks, zijn we gegroeid en hebben we ervaring opgedaan. We kunnen opnieuw beginnen doen wat we vroeger al deden."

Club Brugge
La Louvière
Frédéric Taquin

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

