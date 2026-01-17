Reactie Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge
Het is een zure vrijdagavond geworden voor Club Brugge. Kapitein Hans Vanaken zag uiteraard de rode kaart van Ordonez alles veranderen.

In eigen huis had Club Brugge de kans om een dag leider te worden in de Belgische competitie en over Union te springen in de stand. Daar zag het ook tachtig minuten naar uit, maar toen liep alles mis voor Club. 

Rode kaart Ordonez én kans Tzolis op 3-0

Al was veertig minuten daarvoor eigenlijk al het kantelpunt in de wedstrijd: de rode kaart van Ordonez. "Frustrerend", was de reactie van Hans Vanaken achteraf. "Tot die rode kaart was er helemaal niets aan de hand."

"We hadden de totale controle en stonden 2-0 voor. Als die rode kaart valt, dan weet je dat je nadien wat meer zal moeten verdedigen. Als Tzolis de 3-0 maakt, dan is de wedstrijd gewoon gedaan. Die momenten moeten we pakken."

Geen gebrek aan motivatie volgens Vanaken

Op het uur viel toch de aansluitingstreffer, in de laatste tien minuten scoorde La Louvière nog twee keer. "Na dat eerste doelpunt weet je dat zij ballen zouden blijven gooien en die moest maar goed vallen voor hen."

Was er sprake van een gebrek aan motivatie bij blauw-zwart? "Ik denk niet dat dat het geval was, want anders sta je ook geen 2-0 voor na 45 minuten", besloot Vanaken nog. 

