Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

Met twee nederlagen op rij is Club Brugge slecht aan 2026 begonnen. Hoe moet blauw-zwart dit nu omdraaien voor de belangrijke wedstrijd in de Champions League van dinsdag?

Een uitschakeling in de beker tegen Charleroi en een nederlaag in eigen huis tegen La Louvière. Als Club Brugge goede voornemens had om 2026 goed te starten, dan is de start dramatisch verlopen.

Champions League komt er snel aan

Veel tijd om dingen te veranderen is er niet. Zondag vliegt Club al naar Kazachstan, waar het dinsdag in de Champions League speelt tegen Kairat Almaty. Als Club de top 24 nog wil halen, dan is winnen een must.

De knop moet dus snel omgedraaid worden. Volgens kapitein Vanaken wordt dat geen probleem. "Ik denk niet dat het moeilijk zal zijn om ons op te laten voor de Champions League."

Leko zegt hoe Club moet rechtveren

Coach Ivan Leko was iets strenger en wilde iedereen wakker schudden. "Iedereen moet in de spiegel kijken, ook ik." En Leko weet ook wat er nodig is om er dinsdag in Kazachstan opnieuw vol voor te gaan.

"In voetbal gaat het niet over hoeveel keer je valt, maar over hoeveel keer je weer kan opstaan. We moeten nu sterk zijn en elkaar helpen om terug te vechten. Dat kan alleen maar met intensiteit, karakter en moed."