LIVE: KV Mechelen en Zulte Waregem willen stap zetten richting hun doel

De strijd is nog niet gestreden. Door het gelijkspel van Standard vrijdagavond tegen La Louvière hebben zowel KV Mechelen als Zulte Waregem opnieuw een kans om met een belangrijke driepunter een stap te zetten richting hun doel.

KV Mechelen kan verder uitlopen in de stand op Standard en zo - de wedstrijd tussen Genk en Gent indachtig - een nieuwe geweldige stap zetten richting de top-6 en de Champions' Play-offs in het laatste jaar(?) met play-offs.

KV Mechelen en Zulte Waregem willen er vol voor gaan

Zulte Waregem van zijn kant kan door een overwinning in Mechelen een grote stap richting redding zetten. De Relegation Play-offs vermijden is en blijft daar het eerste doel en daartoe willen ze knallen tegen de Kakkers.

Vorige week was er veel teleurstelling bij Essevee na de nederlaag tegen RSC Anderlecht: "De trainingsweek is toch weer heel goed verlopen, al waren de eerste twee dagen een zware bedoening op mentaal gebied."

Zulte Waregem wil de momenten kiezen in Mechelen

Tobias Hedl is deze week op training slecht neergekomen en is daardoor twijfelachtig voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Verder recupereert coach Van Den Broeck toch wel wat spelers voor de clash met de Kakkers.



"We onderschatten niemand. Het zijn nog vier mooie affiches. De match tegen Mechelen wordt een leuke wedstrijd. We willen onze momenten kiezen. Zij willen play-off 1 halen en wij willen ook punten pakken", aldus de coach van Zulte Waregem tegen Essevee TV.