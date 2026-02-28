Volg KV Mechelen - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 28/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
LIVE: KV Mechelen en Zulte Waregem willen stap zetten richting hun doel
LIVE: KV Mechelen en Zulte Waregem willen stap zetten richting hun doel
Foto: © photonews

De strijd is nog niet gestreden. Door het gelijkspel van Standard vrijdagavond tegen La Louvière hebben zowel KV Mechelen als Zulte Waregem opnieuw een kans om met een belangrijke driepunter een stap te zetten richting hun doel.

KV Mechelen kan verder uitlopen in de stand op Standard en zo - de wedstrijd tussen Genk en Gent indachtig - een nieuwe geweldige stap zetten richting de top-6 en de Champions' Play-offs in het laatste jaar(?) met play-offs.

KV Mechelen en Zulte Waregem willen er vol voor gaan

Zulte Waregem van zijn kant kan door een overwinning in Mechelen een grote stap richting redding zetten. De Relegation Play-offs vermijden is en blijft daar het eerste doel en daartoe willen ze knallen tegen de Kakkers.

Vorige week was er veel teleurstelling bij Essevee na de nederlaag tegen RSC Anderlecht: "De trainingsweek is toch weer heel goed verlopen, al waren de eerste twee dagen een zware bedoening op mentaal gebied."

Zulte Waregem wil de momenten kiezen in Mechelen

Tobias Hedl is deze week op training slecht neergekomen en is daardoor twijfelachtig voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Verder recupereert coach Van Den Broeck toch wel wat spelers voor de clash met de Kakkers.


"We onderschatten niemand. Het zijn nog vier mooie affiches. De match tegen Mechelen wordt een leuke wedstrijd. We willen onze momenten kiezen. Zij willen play-off 1 halen en wij willen ook punten pakken", aldus de coach van Zulte Waregem tegen Essevee TV.

Prono KV Mechelen - Zulte Waregem

KV Mechelen wint
Gelijk
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
77.93% 16.9% 5.17%
Populairste
2-1
(105x)		 2-0
(63x)		 3-1
(27x)

Vergelijking KV Mechelen - Zulte Waregem

Positie

5
12

Punten

39
29

Gewonnen

10
7

Verloren

7
11

Gescoorde doelpunten

34
36

Doelpunten tegen

29
42

Gele kaarten

65
42

Rode kaarten

0
3

Onderlinge duels gewonnen

14
11
14
26/07 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/04 11:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-6 KV Mechelen KV Mechelen
28/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
08/01 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
05/11 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/12 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/10 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/11 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/07 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
24/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
24/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
28/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/03 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/11 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
21/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/03 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/12 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
31/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
14/01 17:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

27/02 3

Zulte Waregem heeft nog vier speeldagen af te werken om de top-12 te halen en op die manier de Relegation Play-offs te vermijden. Het zou nog wel eens een spannend slot van...

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

27/02 2

Zulte Waregem staat met nog vier wedstrijden voor de boeg op een twaalfde plaats in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel. Ook de coach komt steeds meer on...

LIVE: KV Mechelen en Zulte Waregem willen stap zetten richting hun doel

LIVE: KV Mechelen en Zulte Waregem willen stap zetten richting hun doel

10:45

De strijd is nog niet gestreden. Door het gelijkspel van Standard vrijdagavond tegen La Louvière hebben zowel KV Mechelen als Zulte Waregem opnieuw een kans om met een bela...

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved